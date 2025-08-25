Otvoren je prvi 'Robot Mall' na svijetu: Kod mnogih to izaziva strah, a evo zašto

U srcu pekinškog visokotehnološkog distrikta E-Town, prizor koji se donedavno mogao vidjeti samo u znanstveno-fantastičnim filmovima postao je stvarnost. Otvoren je "Robot Mall", prvi trgovački centar na svijetu posvećen isključivo prodaji i servisu robota.

Ovaj ambiciozni projekt nije samo izložbeni salon, već potpuno funkcionalna trgovina koja označava ključni korak u kineskoj strategiji da humanoidnu tehnologiju iz laboratorija preseli u domove i svakodnevni život običnih ljudi, piše Technology Magazine.

Foto: Profimedia

Trgovina budućnosti po uzoru na autosalone

Na četiri kata i gotovo 4000 četvornih metara, Robot Mall posluje prema "4S" modelu, konceptu preuzetom iz automobilske industrije koji objedinjuje prodaju, servis, rezervne dijelove i povratne informacije kupaca. Cilj je stvoriti cjelovit ekosustav koji potrošačima nudi sveobuhvatnu podršku, od odabira robota do njegovog održavanja, čime se gradi povjerenje i potiče masovno usvajanje.

U ponudi se nalazi više od 100 različitih modela robota od gotovo 200 proizvođača, uključujući vodeće tvrtke poput Ubtech Robotics i Unitree Robotics. Raspon cijena je golem, od jednostavnijih potrošačkih robota koji stoje oko 260 eura pa sve do naprednih humanoidnih jedinica čija cijena doseže nekoliko milijuna eura.

Jedan od najistaknutijih eksponata je humanoidna replika Alberta Einsteina u prirodnoj veličini, vrijedna oko 90.000 eura, koja može objašnjavati koncepte iz fizike. Pored njega, šetaju robotski psi, strojevi igraju šah protiv posjetitelja, a animatroničke figure oživljavaju povijesne ličnosti poput cara Qin Shi Huanga i Isaaca Newtona.

Foto: Profimedia

Centar je izrazito interaktivan. Posjetitelji mogu promatrati robote kako kuhaju, pripremaju kavu, slikaju ili se natječu u nogometu i košarci. U sklopu kompleksa nalazi se i tematski restoran gdje robotski kuhari pripremaju jela, a robotski konobari ih poslužuju, pružajući jedinstveno iskustvo koje spaja gastronomiju i tehnologiju.

Dok ovakav napredak kod mnogih izaziva strah od gubitka poslova, stručnjaci ističu da je cilj suradnja, a ne zamjena.

"Vjerujemo da će najotpornije i najkonkurentnije organizacije biti one koje autonomiju tretiraju kao potporu ljudskom potencijalu, a ne kao njegovu zamjenu", izjavio je Burkhard Boeckem, tehnološki direktor tvrtke Hexagon. Robot Mall upravo to i demonstrira – kako roboti mogu preuzeti opasne ili repetitivne zadatke, oslobađajući ljude za kreativnije i strateške poslove.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Iz tapetarske radionice do svjetskog tržišta: Vinkovčani oblikuju luksuzne interijere