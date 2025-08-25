Borite se s lošim signalom na mobitelu? 'Često nije riječ o problemu s operaterom'

Ljudi danas koriste mobilne uređaje gotovo cijeli dan, ali stručnjaci upozoravaju da ih mnogi nesvjesno drže na način koji smanjuje signal.

Istraživanje britanske organizacije Which? pokazalo je da se tri od deset korisnika tijekom protekle godine redovito žalilo na lošu povezanost, piše Express.

Uzroci slabog signala

Često nije riječ o problemu s operaterom, već o načinu na koji se telefon drži. Kod starijih modela antena je bila vidljivo istaknuta na kućištu pa je bilo jasno da je se ne smije dirati, dok je kod novijih uređaja antena ugrađena unutar kućišta, najčešće uz rubove, što znači da ruka koja prekriva taj dio može oslabiti signal.

Istraživač Adam Snook savjetuje: "Moguće je da vaša ruka blokira antenu i time pogoršava signal pa pokušajte držati mobitel u različitim položajima. Ako koristite masku za mobitel, pokušajte je skinuti jer može blokirati antenu ili signal koji dolazi do vašeg uređaja. To je osobito vjerojatno ako maska ima metalne dijelove ili neuobičajen oblik."

Također je važno provjeriti jačinu signala u različitim dijelovima prostora jer, primjerice, u podrumima ili prostorijama s debelim zidovima signal može biti slabiji. U takvim situacijama poboljšanje može donijeti približavanje prozoru ili izlazak na otvoreni prostor.

Korisno je i privremeno uključiti zrakoplovni način rada kako bi se uređaj ponovno povezao na mrežu i time potencijalno poboljšao prijem.

