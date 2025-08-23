Može li Coca-Cola očistiti felge automobila? Evo što kažu stručnjaci

Mnogi vozači traže povoljne načine za održavanje svog vozila, a jedna od popularnih tema je čišćenje felgi. Među kućnim sredstvima često se spominju Coca-Cola ili ocat. No, koliko su ti “trikovi iz kuhinje” zapravo učinkoviti?

Stručnjaci iz ADAC-a upozoravaju da su kućna sredstva učinkovita samo protiv površinskih nečistoća. Protiv tvrdokornih mrlja poput prašine s kočnica Cola ili razrijeđeni ocat nisu učinkoviti. Ako se koriste u pogrešnoj koncentraciji, mogu čak oštetiti aluminijske felge.

Umjesto toga, automobilski klub preporučuje specijalizirana sredstva za čišćenje aluminijskih i čeličnih felgi. Ona uklanjaju nečistoće bez oštećivanja materijala, a pri primjeni je važno pridržavati se uputa – posebno preporučenog vremena djelovanja, piše Fenix magazin.

Koliko često čistiti felge?

Redovito čišćenje produžuje vijek felgi i održava vozilo urednim. Stručnjaci savjetuju temeljito pranje barem dvaput godišnje, prilikom izmjene zimskih i ljetnih guma – u proljeće i jesen. Preporučuje se demontaža felgi radi lakšeg čišćenja teško dostupnih mjesta i sprječavanja ulaska sredstva u kočioni sustav.

Upute za čišćenje felgi – korak po korak: Pranje obavite u automobilskoj praonici ili visokotlačnim čistačem. Koristite službeno mjesto za pranje i izbjegavajte zelene površine. Koristite rukavice, kako biste zaštitili kožu, a prilikom odabira alata izbjegavajte grube materijale poput žičanih spužvi ili tvrdih četki.

Sredstvo nanesite na suhe felge, u istom smjeru, a pritom izbjegavajte kružne pokrete. Za teško dostupna mjesta možete upotrijebiti četkicu ili staru četkicu za zube. Ostatke sredstva temeljito isperite toplom vodom i osušite felge, a na kraju možete nanijeti i zaštitni sloj za dulje održavanje čistoče. Ovaj posljednji korak nije nužan kod čeličnih felgi.

