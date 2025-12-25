Roditelji, je li vam poznato? Cardi B podijelila 'problem' s kojim se mnogi suočavaju ovih dana
Američka glumica i reperica Cardi B (33) nedavno je postala majka po četvrti put. Naime, 13. studenog na društvenim je mrežama otkrila da je sa svojim partnerom, igračem američkog nogometa Stefonom Diggsom, dobila sina. Cardi B s bivšim suprugom Offsetom već ima troje djece: Kulture (7), Wavea (4) i Blossom (1), dok Diggs iz prijašnje veze ima kćer Novu (9).
Na sam Božić Cardi B je na svom Instagramu podijelila niz fotografija uz opis s kojim se mnogi roditelji ovih blagdana mogu lako poistovjetiti. U želji da zabilježi obiteljske trenutke, pozirala je s djecom kraj božićnog drvca, no na svakoj fotografiji nešto je pošlo po zlu: jedno je dijete zaplakalo, drugo zatvorilo oči, treće se pomaknulo ili pogledalo u stranu, pa nijedna fotografija nije ispala onako kako je zamislila.
S obzirom na to da su blagdani vrijeme kada se obitelji okupljaju više nego inače, prilika za fotografiranje ne nedostaje, no s malom djecom punom energije i uzbuđenja, to se često pokaže kao pravi izazov.
