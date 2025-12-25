FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PTIČICA!' /

Roditelji, je li vam poznato? Cardi B podijelila 'problem' s kojim se mnogi suočavaju ovih dana

Roditelji, je li vam poznato? Cardi B podijelila 'problem' s kojim se mnogi suočavaju ovih dana
×
Foto: Profimedia

25.12.2025.
22:02
Matea Bahovec
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka glumica i reperica Cardi B (33) nedavno je postala majka po četvrti put. Naime, 13. studenog na društvenim je mrežama otkrila da je sa svojim partnerom, igračem američkog nogometa Stefonom Diggsom, dobila sina. Cardi B s bivšim suprugom Offsetom već ima troje djece: Kulture (7), Wavea (4) i Blossom (1), dok Diggs iz prijašnje veze ima kćer Novu (9).

Roditelji, je li vam poznato? Cardi B podijelila 'problem' s kojim se mnogi suočavaju ovih dana
Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Na sam Božić Cardi B je na svom Instagramu podijelila niz fotografija uz opis s kojim se mnogi roditelji ovih blagdana mogu lako poistovjetiti. U želji da zabilježi obiteljske trenutke, pozirala je s djecom kraj božićnog drvca, no na svakoj fotografiji nešto je pošlo po zlu: jedno je dijete zaplakalo, drugo zatvorilo oči, treće se pomaknulo ili pogledalo u stranu, pa nijedna fotografija nije ispala onako kako je zamislila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

 

Ipak, komentari ispod objave dokazali su da je to zaista univerzalno iskustvo. "Blossomu je dosta svega. Kulture daje sve od sebe. Wave je opušten. Beba Brim je samo beba. Cardi je fantastična mama četvero djece. Ovo je odlično.", "Ljubav. Kaos. Zabava. Sretan Božić", bili su neki od komentara. 

S obzirom na to da su blagdani vrijeme kada se obitelji okupljaju više nego inače, prilika za fotografiranje ne nedostaje, no s malom djecom punom energije i uzbuđenja, to se često pokaže kao pravi izazov.

Roditelji, je li vam poznato? Cardi B podijelila 'problem' s kojim se mnogi suočavaju ovih dana
Foto: Pocstock, Pocstock, Inc/alamy/profimedia

 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Cardi B DjecaBožićObitelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'PTIČICA!' /
Roditelji, je li vam poznato? Cardi B podijelila 'problem' s kojim se mnogi suočavaju ovih dana