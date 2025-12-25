Roditelji, je li vam poznato? Cardi B podijelila 'problem' s kojim se mnogi suočavaju ovih dana

Američka glumica i reperica Cardi B (33) nedavno je postala majka po četvrti put. Naime, 13. studenog na društvenim je mrežama otkrila da je sa svojim partnerom, igračem američkog nogometa Stefonom Diggsom, dobila sina. Cardi B s bivšim suprugom Offsetom već ima troje djece: Kulture (7), Wavea (4) i Blossom (1), dok Diggs iz prijašnje veze ima kćer Novu (9).

Na sam Božić Cardi B je na svom Instagramu podijelila niz fotografija uz opis s kojim se mnogi roditelji ovih blagdana mogu lako poistovjetiti. U želji da zabilježi obiteljske trenutke, pozirala je s djecom kraj božićnog drvca, no na svakoj fotografiji nešto je pošlo po zlu: jedno je dijete zaplakalo, drugo zatvorilo oči, treće se pomaknulo ili pogledalo u stranu, pa nijedna fotografija nije ispala onako kako je zamislila.

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib) Ipak, komentari ispod objave dokazali su da je to zaista univerzalno iskustvo. "Blossomu je dosta svega. Kulture daje sve od sebe. Wave je opušten. Beba Brim je samo beba. Cardi je fantastična mama četvero djece. Ovo je odlično.", "Ljubav. Kaos. Zabava. Sretan Božić", bili su neki od komentara.

S obzirom na to da su blagdani vrijeme kada se obitelji okupljaju više nego inače, prilika za fotografiranje ne nedostaje, no s malom djecom punom energije i uzbuđenja, to se često pokaže kao pravi izazov.

