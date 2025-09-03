Zeleno svjetlo na semaforu ne znači 'kreni': Instruktor vožnje opomenuo na posljedice

Zeleno svjetlo na semaforu često se pogrešno tumači kao signal za početak vožnje, no zapravo to nije uvijek slučaj, upozorava James Simpkins, instruktor vožnje.

Mnogi vozači, naime, smatraju da je zeleno svjetlo odmah poziv za kretanje, no takvo tumačenje može dovesti do nesreća, piše Express.

Zeleno svjetlo ne znači ono što mnogi vozači misle

Simpkins koji redovito dijeli savjete i trikove na svom TikTok kanalu, nedavno je objasnio: "Svjedočio sam brojnim slučajevima kada vozači 'stisnu gas' čim svjetlo postane zeleno, što je pogreška koju ljudi ne bi smjeli raditi." Također je istaknuo da ovakve situacije vidi svakodnevno jer mnogi vozači ne obavljaju nužne provjere prije nego krenu.

"Jedan od najvećih problema koje primjećujem kod vozača je pogrešno tumačenje zelenog svjetla – mnogi misle da to automatski znači ‘kreni’, ali to nije točno. Zeleno svjetlo znači da smijete nastaviti vožnju, ali samo ako je cesta ispred vas potpuno slobodna i to je ono što vozači moraju uzeti u obzir", naveo je.

"Dakle, čak i kada se upali zeleno, morate pogledati lijevo i desno – i pojavi se, primjerice, biciklist koji odluči prijeći cestu točno ispred vozila. Ima slušalice u ušima i vjerojatno uopće nije provjerio dolazi li tko. Istina, biciklist je pogriješio, ali kao vozač morate biti svjesni da upravljate vozilom koji može biti smrtonosan. Ako pogrešno procijenite situaciju, posljedice mogu biti ozbiljne", upozorio je.

Instruktor vožnje je pozvao vozače da preuzmu odgovornost u prometu i voze s maksimalnom pažnjom, istaknuvši koliko je važno ne preskakati osnovne sigurnosne provjere. Kako kaže, dobra vožnja ne ovisi samo o tehničkim vještinama, već ponajprije o ispravnom stavu – strpljenju, oprezu i svijesti o posljedicama.

Njegov video izazvao je brojne pozitivne reakcije, a mnogi su komentirali kako su njegovi savjeti iznimno korisni.

Jedan korisnik je napisao: "Hvala puno. Ovo je jako korisno i važno", a drugi je dodao: "Stvarno odličan savjet, koji vjerojatno mnogi vozači ne znaju. Dobro objašnjeno."

"Ljudi krenu na križanju, a onda se ljute jer ih drugi blokiraju, no zapravo, oni uopće nisu smjeli krenuti", glasi još jedan komentar.

Foto: Shutterstock

Što stvarno znači zeleno svjetlo na semaforu?

Ako ste i dalje zbunjeni što znači zeleno svjetlo, Highway Code daje detaljno objašnjenje. Možda ćete biti iznenađeni kad saznate što neki signal zapravo znači.

Na službenoj stranici piše: "Crveno znači 'stop'. Stanite iza crte za zaustavljanje na kolniku. Crveno i žuto također znači 'stop'. Ne smijete proći ili krenuti dok ne upali zeleno."

"Zeleno znači da možete nastaviti vožnju ako je put slobodan. Budite posebno oprezni ako namjeravate skrenuti lijevo ili desno te dajte prednost pješacima koji prelaze cestu. Žuto znači 'stop' na crti za zaustavljanje. Možete nastaviti vožnju samo ako se žuto svjetlo pojavi nakon što ste već prošli crtu ili ako ste toliko blizu da bi zaustavljanje moglo uzrokovati nesreću", navedeno je.

