Mnogi mladi imaju strah od točenja goriva: Užasava ih to, a nisu cijene razlog, već ovo
Od pogrešnog goriva do srama pred kamerama, točenje goriva za mnoge mlade više nije rutinska radnja, već izvor tjeskobe
Strah od pauka, strah od oluja, strah od zubara. Razumljivo. Što je sa strahom od točenja goriva? Da, i to je moguće. Posebno za mlade ljude, točenje goriva može biti glavobolja. A koji je razlog? Možda visoke cijene, možda druge opasnosti koje vrebaju na pumpama?
Mjesto užasa: Benzinska postaja. Točenje goriva, posebno za mlade vozače, predstavlja veliki stres. I ne, cijene nisu problem. Možda su doista više, ali to nije glavni razlog, piše 24ur.
Mnogi mladi se boje da će se osramotiti, a možda čak i završiti na internetu.
"Sve što ima veze s automobilima i vozačkim dozvolama ionako je pomalo zastrašujuće. To su stvari s kojima se tinejdžeri i mladi boje da će se osramotiti. Netko bi ih mogao vidjeti. Danas su kamere posvuda, u mobitelima i svugdje drugdje", rekla je psihologinja dr. Katharina Ohana.
Zatim tu je i dobri stari problem benzina i dizela. Kako je posao koji se nekada činio tako uobičajenim u današnjem svijetu mogao postati mjesto gdje vam se može dogoditi toliko strašnih stvari?
"Prvi put kad sam parkirao auto, zaključao sam ga i pomislio: 'Zašto se ne otvara?' Pitao sam radnika na benzinskoj postaji, a on je rekao: 'Pa, vaš auto je zaključan, pa ne može raditi'", ispričao je jedan prolaznik.
Ne brinite. Ako se nešto pokvari, uljepšat ćete dan radnicima na benzinskoj postaji i dati im priču za ispričati.
"Nekoliko mladih ljudi nije znalo gdje je čep spremnika za gorivo. Zato su se samo vozili oko ove benzinske postaje, ali uvijek u istom smjeru. I svaki put su shvatili: 'Ne stojim na pravom mjestu'. Zato sam sjeo u njihov automobil i parkirao ga'", rekao je René Kirst, voditelj benzinske postaje.
Sljedeći put kad vidite da vam se pokazivač goriva približava nuli, ne brinite. Slobodno se odvezite do najbliže benzinske postaje. Zapamtite: Parkirajte s desne strane, provjerite što točite i, naravno, ne zaboravite platiti.
