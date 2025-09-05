Mnogi mladi imaju strah od točenja goriva: Užasava ih to, a nisu cijene razlog, već ovo

Strah od pauka, strah od oluja, strah od zubara. Razumljivo. Što je sa strahom od točenja goriva? Da, i to je moguće. Posebno za mlade ljude, točenje goriva može biti glavobolja. A koji je razlog? Možda visoke cijene, možda druge opasnosti koje vrebaju na pumpama?

Mjesto užasa: Benzinska postaja. Točenje goriva, posebno za mlade vozače, predstavlja veliki stres. I ne, cijene nisu problem. Možda su doista više, ali to nije glavni razlog, piše 24ur.

Mnogi mladi se boje da će se osramotiti, a možda čak i završiti na internetu.

"Sve što ima veze s automobilima i vozačkim dozvolama ionako je pomalo zastrašujuće. To su stvari s kojima se tinejdžeri i mladi boje da će se osramotiti. Netko bi ih mogao vidjeti. Danas su kamere posvuda, u mobitelima i svugdje drugdje", rekla je psihologinja dr. Katharina Ohana.

Foto: Shutterstock

Zatim tu je i dobri stari problem benzina i dizela. Kako je posao koji se nekada činio tako uobičajenim u današnjem svijetu mogao postati mjesto gdje vam se može dogoditi toliko strašnih stvari?

"Prvi put kad sam parkirao auto, zaključao sam ga i pomislio: 'Zašto se ne otvara?' Pitao sam radnika na benzinskoj postaji, a on je rekao: 'Pa, vaš auto je zaključan, pa ne može raditi'", ispričao je jedan prolaznik.

Ne brinite. Ako se nešto pokvari, uljepšat ćete dan radnicima na benzinskoj postaji i dati im priču za ispričati.

"Nekoliko mladih ljudi nije znalo gdje je čep spremnika za gorivo. Zato su se samo vozili oko ove benzinske postaje, ali uvijek u istom smjeru. I svaki put su shvatili: 'Ne stojim na pravom mjestu'. Zato sam sjeo u njihov automobil i parkirao ga'", rekao je René Kirst, voditelj benzinske postaje.

Sljedeći put kad vidite da vam se pokazivač goriva približava nuli, ne brinite. Slobodno se odvezite do najbliže benzinske postaje. Zapamtite: Parkirajte s desne strane, provjerite što točite i, naravno, ne zaboravite platiti.

