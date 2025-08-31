Ne baš sretna vijest za neke: Što dulje studirate, manja je šansa da ćete biti u braku

Diplomirani studenti sve više mijenjaju crkvena zvona za karijerne ciljeve. Novo istraživanje objavljeno u časopisu Education Economics pokazuje da su diplomanti značajno manje skloni stupiti u brak, osobito u svojim dvadesetima i tridesetima.

Istraživači sa Sveučilišta Iowa analizirali su podatke američkog popisa stanovništva za više od osam milijuna Amerikanaca kako bi utvrdili koliko visoko obrazovanje mijenja pravila igre kada je riječ o spojevima i braku.

"Otkrili smo da obrazovanje mijenja više od samog životopisa, ono također mijenja prilike, vremenske rokove i očekivanja", izjavio je John V. Winters, profesor ekonomije na Državnom sveučilištu Iowa i suautor nove studije.

"Od širenja karijernih mogućnosti do povećanja neovisnosti, obrazovanje preoblikuje ono što tražimo u partneru, kada smo spremni za obvezu i želimo li se uopće vjenčati", dodao je.

Manja vjerojatnost razvoda

Prema istraživanju, svaka dodatna godina provedena na fakultetu smanjuje vjerojatnost da će osoba biti u braku između 25. i 34. godine za oko četiri postotna boda, piše New York Post.

S pozitivne strane, oni koji se vjenčaju kasnije u životu, nakon karijernih izazova, postdiplomskih studija i možda previše neuspješnih spojeva, imaju znatno manju vjerojatnost da će se razvesti.

Foto: Shutterstock

Čini se da što netko duže čeka da kaže "uzimam" jer mu je prioritet karijera i neovisnost, to će biti izbirljiviji oko izbora životnog partnera, ako ga uopće i odluči imati. Nekad je više od 80 posto osoba u dobi od 25 do 34 godine bilo u braku no današnja generacija mladih odraslih čeka s tim, jer je ta brojka 2023. pala na 38 posto, prema podacima popisa stanovništva.

Što je osoba obrazovanija, to više želi partnera slične obrazovne razine, i spremna je čekati da ga pronađe.

Ženama nije problem čekati savršenog partnera

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Social Psychological and Personality Science, čini se da ženama nije problem čekati savršenog partnera jer zapravo uživaju u samačkom životu.

Nakon analize podataka gotovo 6000 samaca, psiholozi sa Sveučilišta u Torontu, Elaine Hoan i Geoff MacDonald, otkrili su da su žene ne samo sretnije kada su same, već i seksualno zadovoljnije i općenito zadovoljnije životom.

Razlog tomu je što žene imaju snažne platonske odnose na koje se mogu osloniti, pa mnoge ne osjećaju prazninu zbog nedostatka romantičnog partnera

"Samci muškarci imaju više toga za dobiti ulaskom u vezu nego žene", naveli su stručnjaci.

Danas, s obrazovanjem i dobrom karijerom, žene se financijski odlično snalaze i same, što dokazuje i činjenica da u SAD-u, primjerice, samostalne žene posjeduju više nekretnina nego samostalni muškarci.

