Planerica vjenčanja upozorila na što parovi nepotrebno troše: 'To je uvijek gubitak novca'

Planiranje vjenčanja može biti pravi izazov, a troškovi često dosegnu vrtoglave iznose. Jedna iskusna planerica vjenčanja podijelila je savjete kako mladenci mogu uštedjeti novac na svoj poseban dan izbjegavanjem uobičajenih pogrešaka.

Hayley Evans ističe da su pokloni za goste često prvi nepotreban trošak na kojem bi mladenci mogli uštedjeti. Iako se mnogima čini da su mali darovi lijepa gesta, istina je da ih većina gostiju ni ne primijeti, piše New York Post.

Foto: Profimedia

Nepotrebni troškovi za mladence

"To je uvijek gubitak novca. Ti se pokloni često ostave na stolu, nitko ih ne uzima i na kraju završe u smeću. Bolje je taj novac usmjeriti u nešto korisnije ili humanitarno", rekla je stručnjakinja za vjenčanja.

Još jedna stavka na koju mnogi nepotrebno troše jest nadogradnja pića, posebno kada se odluče zamijeniti prosecco šampanjcem.

"Nitko, osim možda stručnjaka, neće primijetiti tu razliku. Čak i ako se boca posebno istakne u prostoru, većini gostiju to jednostavno nije važno, barem ne onoliko koliko je vama", objasnila je Evans.

S obzirom na to da šampanjac može udvostručiti budžet za piće, izbor prosecca može uštedjeti stotine, čak i tisuće eura.

Foto: Shutterstock

Ako ste se zabrinuli zbog cijene otvorenog bara na vašem vjenčanju, Evans preporučuje da umjesto toga odaberete koktel po izboru kako ne biste dozvolili gostima da isprazne cijeli šank.

Što se tiče hrane, savjetuje da se umjesto bezbrojnih jela i kasnih obroka ponudi pažljivo odabran, sezonski meni koji može biti jednako raskošan kao i pet jela.

Jedna od najčešćih pogrešaka prilikom organizacije vjenčanja je impulzivno trošenje na razne sitnice koje, iako naizgled bezazlene, znatno opterete budžet.

"Uvijek dobro razmislite i prespavajte prije nego što kupite nešto što vam zapravo ne treba. Takvi nepotrebni troškovi često završe u smeću. S pažljivim planiranjem, teško da možete pogriješiti", napomenula je planerica.

Za one koji su tek na početku planiranja, Evans naglašava važnost temeljitog istraživanja, posebice kada je riječ o odabiru lokacije ili angažiranju organizatora vjenčanja.

"Čitajte recenzije, tražite ponude i usporedite cijene", poručila je i dodala: "Nemojte ništa rezervirati samo zato što vam se sviđa kako izgleda na Instagramu. Planeri se često smatraju luksuzom, ali istina je da vam mogu uštedjeti novac – sprječavanjem skupih pogrešaka, pregovorima s dobavljačima i pojednostavljivanjem cijelog procesa".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: U koga vjeruju Hrvati i što kažu na seks prije braka?