Avantura u zabavnom parku koštala je vjenčanog prstena: 'Moj muž sada krivi sebe'

Tijekom posjeta zabavnom parku u Orlandu na Floridi, Shannon i njezin suprug Nick suočili su se s neugodnom situacijom koja im je zamalo uništila cijeli dan – Shannonin vjenčani prsten neočekivano je skliznuo s ruke i nestao. Isprva su mislili da je prsten zauvijek izgubljen, no ubrzo se dogodilo nešto potpuno neočekivano, piše Express.

Gubitak vjenčanog prstena za mnoge bračne parove predstavlja izuzetno stresno iskustvo, a često se povezuje i sa simboličnim značenjem loše sreće. Bez obzira na vjerovanja, riječ je o predmetu visoke emocionalne vrijednosti čiji nestanak izaziva opravdanu zabrinutost.

#themeparks #uofistbump ♬ original sound - Pincessshannon @pincessshannon My worst nightmare…losing my wedding ring in the depths of Camp Jurassic at Universal. 😭 I usually don’t wear my ring on long park days because of this, but the one day that I was… welp…🥺 thank you SO MUCH to all the team members !!! @Pince.Nick @Universal Orlando Resort #universalorlando

Gubitak i neočekivan pronalazak

Slični incidenti često se događaju u najneočekivanijim trenucima, što dodatno umanjuje mogućnost uspješnog pronalaska izgubljenog predmeta. Upravo je tako razmišljala i Shannon, koja je bila uvjerena da je zauvijek izgubljen.

Shannon i Nick nalazili su se u dijelu parka poznatom kao Camp Jurassic, koji je podijeljen na više razina i inspiriran povijesnim razdobljem, s tamnim špiljama i rudnicima jantara. Tijekom posjeta tom dijelu parka doživjeli su, kako su sami opisali, svoju najgoru noćnu moru. Dok je Nick snimao Shannon kako prelazi most iznad vode u špilji, ona je nehotično rukom udarila o rub mosta, uslijed čega je njen vjenčani prsten skliznuo s prsta i pao u nepoznatom smjeru.

Vidno šokirana, Shannon je izjavila kako je prsten "jednostavno skliznuo". Nick je u tom trenutku rekao: "Nisam znao što da joj kažem." No odlučio je zatražiti pomoć. Nakon razgovora s osobljem zabavnog parka, rečeno im je da će morati pričekati kraj večeri, kada se mogu isključiti mlaznice vode.

Shannon je zatim u videu rekla: "Nadam se da je prsten samo pao na tlo i da će ga uspjeti pronaći."

Ubrzo su stupili u kontakt s članom osoblja koji im je ponudio pomoć. Shannon je opisala kako je tim opremljen baterijskim svjetiljkama i hvataljkama pažljivo pretražio prostor ispod atrakcije u nastojanju da pronađe izgubljeni prsten. Na njezino iznenađenje, prvo su pronašli drugi prsten, ali nisu odustajali od daljnje potrage. Nakon upornog traženja uspjeli su pronaći Shannonin vjenčani prsten u složenoj mreži ispod atrakcije. Bračni par nije mogao sakriti olakšanje i iznenađenje zbog ovog neočekivanog ishoda.

Na snimci se može čuti Nickova emotivna izjava: "To je taj. Hvala vam svima. Ne znam kako da vam izrazim svoju zahvalnost. Iskreno sam mislio da smo ga zauvijek izgubili. Ovo što ste učinili je iznad svih naših očekivanja, hvala vam. Cijelo vrijeme sam osjećao veliki nemir u želucu i gotovo sam zaplakao." Kasnije je Shannon otkrila da se Nick osjećao odgovornim za cijeli događaj jer je on zapravo trebao biti taj koji prelazi most.

"Zamolila sam ga da prijeđe most zbog videa, ali mu se nije dalo pa sam otišla ja i sada krivi sebe jer sam zbog toga izgubila prsten, ali to uopće nije njegova krivnja", objasnila je Shannon.

