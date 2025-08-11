Jeste li znali da hobi čini muškarce privlačnijima? Jedan ih posebno izdvaja

Prema istraživanju agencije Date Psychology, objavljenom u britanskom Daily Mailu, žene smatraju da je najprivlačniji hobi kod muškaraca – čitanje.

Na popisu od 74 hobija, čitanje je zauzelo prvo mjesto s impresivnih 98,2 posto pozitivnih ocjena, što upućuje na to da žene osobito cijene intelektualne interese kao važan pokazatelj privlačnosti.

Foto: Shutterstock

Intelektualna privlačnost prevladava

Odmah iza čitanja, među najprivlačnijim hobijima prema ocjenama ispitanika ističu se učenje stranih jezika, sviranje glazbenog instrumenta, kuhanje i stolarija, što pokazuje da žene visoko cijene muškarce koji njeguju kulturu, posjeduju širok spektar znanja te razvijene praktične vještine.

Visoko su ocijenjeni i kreativni interesi poput slikanja, pisanja i fotografije, što dodatno potvrđuje da originalnost i sposobnost izražavanja vlastite osobnosti znatno pridonose percepciji privlačnosti.

S druge strane, aktivnosti vezane uz gledanje pornografije, interes za kriptovalute i stripove, kao i noćni izlasci, alkohol i marihuana, ocijenjene su kao iznimno neprivlačne - više od dvije trećine ispitanica njima je dodijelilo negativnu ocjenu.

Rasprave na internetskim forumima, poput Reddita, ponudile su dodatna tumačenja rezultata istraživanja.

"Na vrhu ljestvice nalaze se aktivnosti koje potiču kreativnost, fizičku angažiranost i intelektualnu stimulaciju, dok su na samom dnu one koje karakterizira pasivnost i bijeg od stvarnosti. Naravno, svi se ponekad žele opustiti, ali muškarac koji većinu svog vremena ulaže u stvaranje, učenje i aktivno sudjelovanje u životu zasigurno ostavlja privlačniji dojam od onoga koji to ne čini", napisao je jedan korisnik društvene mreže.

