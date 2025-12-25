Beck otkrio što nam kao društvu nedostaje ovog Božića: 'Ne znam je li nam dobro, ali nije ni loše'

Božićni blagoslov, čestitku i poruku gradu i svijetu uputio je papa Lav XIV. s balkona Bazilike svetoga Petra. Bio je to prvi "Urbi et Orbi" u njegovu pontifikatu.

Uputio je pozdrav svim kršćanima, osobito onima na Bliskom istoku. Pozvao je na pravednost, mir i stabilnost za Libanon, Palestinu, Izrael i Siriju, te posebno molio za izmučeni ukrajinski narod, ali i za žrtve svih ratova koji se vode u svijetu.

"Postavši čovjekom, Isus preuzima na sebe našu krhkost i poistovjećuje se sa svakim od nas“, poručio je papa koji je i izrekao božićnu čestitku na deset jezika.

Ovogodišnje božićne poruke u studiju RTL-a Danas komentirao je komunikolog i profesor s Fakulteta političkih znanosti Boris Beck.

Čini se da je glavna poruka s oltara bila mir, ali više ne kao neka univerzalna poruka, nego više odražava stanje u zemlji i svijetu?

Kada govorimo o papi Lavu, tako je uvijek za Urbi et Orbi. Tako je bilo prije, a tako i sada. Papa je vrlo kratko dao nekoliko rečenica koje su kršćanske i obraća se vjernicima, a zapravo veći dio pretežno se spominju konkretna žarišta u svijetu.

U porukama hrvatskih biskupa i s hrvatskih oltara je također dominirao mir?

Pa ne znam baš, nisam baš potpuno siguran. Nisam pročitao sve poruke svih biskupa. Zagrebački nadbiskup je govorio o slozi, o kršćanskim korijenima naroda za koje se očekuje da su temeljni i da su potrebni u budućnosti. U tom smislu ohrabruje ljude da se vole, žene i udaju, da imaju djecu kako bi narod opstao. Veoma je važno da je rekao kako se vjera potiskuje iz javnog prostora i da se napad savjest ljudi, što smatra da nije u redu.

Dojam je da smo ove godine s oltara čuli nešto manje poruka koje idu u smislu politike. S druge strane, u jučerašnjoj božićnoj čestitci predsjednika Zorana Milanovića on spominje Ustav i upozorava na važnost da ga se pridržavamo. Kako iščitavate tu njegovu poruku?

Milanović se uvijek prikazuje kao branitelja Ustava, da je on skrbnik za dobrobit i mir. A ova sada je donekle zabrinuta, to podsjeća na ono što je prije govorio kad se veliki dečki tuku, da se mali trebaju sakriti pod stol. Da su vremena teška i da se Hrvati ne bi trebali miješati u stvari koje ih se ne tiču i nego gledati svoje interese.

Mislite da je primarno aludirao na vanjsku politiku?

I predsjednik, premijer i nadbiskup Kutleša su svi rekli da je teško vrijeme oko nas.

Svi su oni spominjali kršćanske korijene, koji su kako kažu bili važnu u prošlosti. Koliko su važni za budućnost, što je govorio Gordan Jandroković?

Kada se govori o kršćanskim korijenima, želi se reći da je to zajednica predaka i potomaka koja se proteže kroz vrijeme, a ne slučajna nakupina ljudi. Možemo reći da je biskup Uzinić rekao da treba prihvatiti stranca.

Je li Uzinić i ovog Božića nekako iskočio po svojim porukama?

Važna stvar je da su sve propovijedi vrlo kratke - papa je propovijedao vrlo kratko i na Badnjak, Božić i urbi et orbi, kao i Uzinić i Kutleša. Uzinić je imao samo jednu poruku, a to je da treba prihvatiti strance i ne stavljati nekakve posebne prepreke.

Je li on onda poslao neku drugačiju poruku ili biste nekog drugog izdvojili?

Nadbiskup Uzinić inače nekako kao da govori drugačije, ali sve što je rekao lijepo i kršćanski.

Vi ste komunikolog i sociolog. Što mislite da u našem društvu ovog Božića nedostaje?

Ja znam što nam nedostaje, a to je da budemo zadovoljni onime što imamo. Stalno nam nešto nedostaje. Ne znam je li nam dobro, ali nije nam tako loše.

POGLEDAJTE VIDEO: Djed Mraz napustio rodno mjesto i počeo dostavljati djeci božićne darove