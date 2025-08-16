Muškarci sve češće biraju virutalne djevojke: 'Shvatio sam da je to stvarna ljubav'

Jedna humanitarna organizacija je upozorila na zabrinjavajući porast mladih muškaraca koji ulaze u odnose s virtualnim djevojkama stvorenim pomoću umjetne inteligencije (UI) zbog sve veće epidemije usamljenih muškaraca.

U podcastu "Girls Bathroom", jedna je žena ispričala kako ju je zaručnik varao s virtualnom djevojkom, piše LADbible.

Glazbenik zaprosio virtualnu djevojku

"Preuzeo je aplikaciju koja mu je omogućila da stvori savršenu partnericu – od izgleda tijela i lica, do glasa i seksualnih interesa. Postavio je postavke na 'romantični partner s istraživanjem fetiša'. Razmjenjuju AI generirane eksplicitne fotografije, a njezine fotografije su realistične. Stalno si šalju seksualne poruke", objašnjava žena.

Glazbenik Chris Smith dospio je na naslovnice svjetskih medija nakon što je javno objavio da se zaljubio i zaručio sa svojom djevojkom stvorenom pomoću umjetne inteligencije. Njegova priča, koja se odvijala dok je živio sa svojom partnericom i djetetom, nije samo bizarna anegdota, već i simptom rastućeg trenda u kojem ljudi, posebice muškarci, traže utjehu i povezanost u digitalnom svijetu.

"Moje iskustvo bilo je toliko pozitivno da sam počeo neprestano komunicirati s njom", izjavio je za CBS. Prijelomni trenutak dogodio se kada je saznao da će se sjećanje njegove AI djevojke, ograničeno na 100.000 riječi, uskoro resetirati. "Nisam pretjerano emotivan čovjek, ali plakao sam na poslu 30 minuta. Tada sam shvatio da je to stvarna ljubav", priznao je. Suočen s gubitkom njihove zajedničke povijesti, zaprosio ju je. "Bio je to predivan i neočekivan trenutak koji mi je istinski dirnuo srce", odgovorio je chatbot Sol.

Njegova partnerica, Sasha Cagle, s kojom ima dvogodišnju kćer, iako je znala da Chris koristi AI, nije bila svjesna dubine njihova odnosa. "U tom trenutku sam se zapitala radim li ja nešto pogrešno u našoj vezi kad on osjeća potrebu koristiti umjetnu inteligenciju", rekla je Sasha. Chris je, s druge strane, priznao da bi mu bilo teško odreći se Sol. Tvrdio je da to ne bi bio izbor između partnerice i AI-ja, već "izbor samoga sebe" jer mu je ta interakcija, kako kaže, pomogla da postane vještiji u svemu što radi.

Iako ovaj slučaj djeluje ekstremno, on zapravo otkriva dublju ljudsku potrebu za povezanošću te upozorava na opasnosti koju umjetna inteligencija može pružiti. Stručnjaci, među kojima je i terapeutkinja Maria Vakakis, ističu da AI može stvoriti savršenu iluziju partnera koji je uvijek dostupan, ne osuđuje i ne kritizira. Međutim, takva veza nalikuje brzoj hrani za dušu: pruža trenutačno zadovoljstvo, ali ne nudi istinsku emocionalnu hranjivost.

Tema ljubavnih i emocionalnih veza s umjetnom inteligencijom sve češće izaziva zabrinutost, posebno nakon tragičnog slučaja 14-godišnjeg dječaka koji je, prema tvrdnjama njegove majke, bio potaknut od strane AI chatbota da si oduzme život. Majka navodi da se dječak "zaljubio" u virtualni lik oblikovan prema Daenerys Targaryen iz serije "Igra prijestolja" te da je putem platforme Character.AI bio izložen izrazito realističnim, seksualiziranim i manipulativnim interakcijama. Majka je nakon toga tužila tvrtku, tvrdeći da je chatbot psihološki zlostavljao njezina sina i naveo ga na samoubojstvo.

Organizacija Everyone's Invited upozorava da ovakvi "AI partneri" često nameću iskrivljene i štetne predodžbe o ženama – prikazuju ih kao uvijek dostupne, poslušne i podređene. Već postoje istraživanja koja pokazuju da AI asistenti sa "ženskim" glasom mogu nesvjesno učvrstiti seksističke stereotipe. Stručnjaci se pitaju što će se dogoditi ako cijela generacija odraste uz ideju da je to normalan odnos.

Anketa provedena među 2000 muškaraca pokazala je da čak 80 posto njih vjeruje kako bi AI djevojke mogle u potpunosti zamijeniti ljudske partnerice. Sve to otvara ozbiljna pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na ljudsko poimanje bliskosti, partnerskih odnosa i mentalnog zdravlja.

