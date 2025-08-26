Izašla s 18 godina starijim, pa ostala bez teksta: 'Tko dovodi društvo na prvi spoj!?'

U današnjem digitalnom dobu, upoznavanje i izlasci nisu nimalo jednostavni. Povremeno neugodan prvi spoj može se tolerirati, ali nedavno iskustvo 25-godišnje Caitlin s muškarcem gotovo dvostruko starijim od nje za kojeg je rekla da je bio egocentričnim i napadno samouvjeren, nadmašilo je sve što je dosad doživjela.

Kao i mnogi iz njezine generacije, Caitlin je odlučila podijeliti svoju priču na TikToku. Video je ubrzo postao viralan, a reakcije su bile burne — ljudi su ostali u šoku.

U videu naslovljenom “Priča o spoju s 43-godišnjim egomanijakom”, Caitlin je ispričala kako je prije otprilike mjesec dana otišla na najgori spoj u svom životu, i to usred New Yorka.

Tog muškarca upoznala je, kako kaže, sasvim slučajno, u jednom baru u West Villageu.

“Bio je očito stariji, što mi inače nije privlačno, ali činilo se da je kul — bio je simpatičan, dobro odjeven, elokventan... Pa kad me pozvao van, rekla sam ‘zašto ne’,” ispričala je Caitlin.

No, sljedeći tjedan, kad su se ponovno sreli u istom kvartu, situacija je već na početku krenula nizbrdo. Čim je ušla u bar, ugledala ga kako sjedi za stolom s još šestoricom svojih prijatelja.

“Odmah mi je bilo neugodno. Tko dovodi društvo na prvi spoj?” rekla je.

Nakon nekog vremena pridružila su im se i dva pripravnika iz njegove tvrtke, što je dodatno pojačalo njezinu nelagodu. Muškarac je na kraju primijetio da joj nije ugodno pa je zatražio poseban stol samo za njih dvoje — ali ni to nije popravilo situaciju.

Ubrzo ju je pitao koliko ima godina, a kad je rekla da ima 25, vidno je odahnuo.

“Rekao mi je kako 21-godišnjakinje i 22-godišnjakinje ne mogu pratiti njegov intelektualni nivo, a da su mu 30-godišnjakinje ‘jadne’ jer su, po njemu, očajne,” prepričava Caitlin.

Cijelu večer proveo je govoreći isključivo o sebi, pokazivao fotografije s poznatim osobama i očajnički pokušavao impresionirati. Caitlin je u tom trenutku samo pomislila: “Ovo je stvarno jadno za jednog 43-godišnjaka.”

Nakon večere, kad je odbila njegov poziv na još jedno piće u baru preko puta, rekao joj je da joj neće naručiti Uber kući ako ne nastavi večer s njim.

Iako si je jasno mogla sama platiti prijevoz, protivno vlastitom osjećaju, ipak je odlučila poći s njim. Iste čudne situacije su se nastavile sve dok nije odlučila otići. Dok je čekala svoj Uber, čula je jednog od njegovih prijatelja kako pita: “Jesi li se već riješio one cure?”

Komentatori na TikToku bili su nemilosrdni:

“Samo je htio impresionirati druge muškarce, jer muškarci su mu očito prava publika.”

“Doslovno te pokazivao kao trofej. Strašno.”

“Prelijepa si da bi tolerirala ovako niske standarde. Postavi granice."

Ovo nije usamljen slučaj u modernom svijetu spojeva. Loših iskustava ne nedostaje.

Jedna druga žena, australska influencerica Khristina, također je podijelila neugodno iskustvo sa svog spoja. Ona je, naime, izašla s muškarcem koji nije htio platiti ni običnu kavu, pa ga je odmah prekrižila, piše New York Post.

U svom TikTok videu prikazala je screenshot poruke koju je od njega dobila:

“Dakle, otkazuješ spoj zato što ti nisam platio kavu?”

“Da,” odgovorila je kratko.

“Pa ti definitivno imaš problem sa stavom,” odgovorio je.

“Ja nemam problem sa stavom. Ti imaš problem s mojim stavom, što nije moj problem,” poručila mu je.

Khristina je zaključila da svatko ima pravo raditi što želi, uključujući i pravo da odbije drugi spoj s nekim tko ne želi uložiti ni minimalan trud, poput plaćanja kave od pet dolara.

