Ako se partner ovako ponaša tijekom poroda, razmislite o razvodu: Šest znakova za uzbunu

Primalje koje svakodnevno pomažu ženama tijekom poroda svjedoče koliko su ti trenuci zahtjevni, i fizički i emotivno. Osim što pružaju stručnu pomoć rodiljama tijekom kontrakcija i medicinskih zahvata poput epiduralne, često primjećuju i ponašanje partnera koje ponekad izaziva zabrinutost, piše HuffPost.

"Često se samo pogledamo i pomislimo: 'Zbilja se ovo događa?", priznaje Yancy Guzmán, primalja iz Sjeverne Karoline.

"Porod je ključni trenutak u kojem partner može pokazati svoju stvarnu podršku. Teško je promatrati ženu koja je vjerovala da će imati uz sebe oslonac, a na kraju ostane sama, i emocionalno i fizički", dodaje njezina kolegica Jen Hamilton.

Na temelju dugogodišnjeg iskustva i stotina poroda, primalje ističu da nedostatak podrške najčešće pokazuju muškarci u heteroseksualnim vezama. Iako ne mogu sa sigurnošću predvidjeti ishod svake veze, često vrlo jasno prepoznaju trenutke kada je budućnost odnosa ozbiljno ugrožena.

"Ne znam kako će završiti njihova priča, ali mogu s velikom sigurnošću procijeniti hoće li njihova veza izdržati izazove roditeljstva", kaže Hamilton.

Foto: Shutterstock

Znakovi za uzbunu

Alyssa Richard, primalja iz Washingtona, dodaje: "Porod razotkriva pravi karakter. U tim trenucima često prvi put vidimo muškarce onakvima kakvi doista jesu — bez maski i pretvaranja."

Primalje su istaknule najčešće primjere ponašanja koja ukazuju na to da partner možda nije spreman pružiti potrebnu podršku tijekom poroda, ali i u zajedničkom životu koji slijedi.

1. Spavaju dok partnerica rađa

Najčešći znak potpune nezainteresiranosti partnera tijekom poroda je spavanje upravo u trenucima najintenzivnije faze poroda.

"U hitnim trenucima, kada bebin srčani ritam naglo padne i u sobu brzo uđu liječnici i medicinske sestre, često se zna dogoditi da otac spava ili se pokrije dekom kako bi izbjegao pratiti što se događa. To mi je jedan od najneprimjerenijih i najneugodnijih prizora", ističe primalja Richard.

Njezina kolegica Jen Hamilton dodaje: "Svjedočila sam situaciji u kojoj je žena glasno vrištala od bolova, dok je njezin partner pokušavao pokriti uši kako bi lakše zaspao. Takav izostanak potpore izaziva ozbiljnu zabrinutost."

2. Žale se na vlastitu udobnost

Tijekom poroda, dok žena prolazi kroz izniman fizički i emocionalni napor, neki muškarci usmjeravaju pažnju na sitne neugodnosti poput jastuka ili žele uključiti televizor.

"Kad im je prvi komentar 'Kako se pali TV?' ili 'Imate li još jedan jastuk?', odmah znam da nešto nije u redu", kaže Hamilton, a Richard dodaje: "Nedavno mi je jedan muškarac rekao kako mu je dan bio iznimno težak jer je bio umoran od posla. To me stvarno iznenadilo."

3. Igraju videoigre

Neki muškarci pokazuju potpunu nezainteresiranost za porođaj, do te mjere da donesu laptop ili tablet u bolnicu.

"Jedan je muškarac čak otišao u trgovinu po monitor jer njegov PlayStation nije radio na televizoru u bolnici", prisjeća se primalja Hamilton.

"Naravno, ako je partnerica zaspala, možete se malo igrati. No ako je budna i plače, igranje igrica tada nije ni prikladno ni prihvatljivo", objašnjava primalja Richard.

4. Odu kada su najpotrebniji

Hamilton navodi slučaj u kojem je otac odlučio otići s poroda jer je morao ići na prezentaciju o kupnji vikendice. "Njegova partnerica bila je otvorena osam centimetara, a on je otišao i propustio rođenje vlastitog djeteta", ističe.

Guzmán dodaje: "Jedan muškarac je pomaknuo stolicu da ne gleda medicinsko osoblje, nego samo TV. Na kraju je ustao i rekao: 'Cijeli dan sam zatvoren ovdje, idem se prošetati.' A njegova partnerica nije mogla ni ustati iz kreveta."

Foto: Shutterstock

5. Komentiraju tijelo partnerice

Nakon poroda, kada su potrebni šavovi, Richard ističe da je često svjedočila neprimjerenim komentarima partnera, poput: "Možete li to ušiti čvršće?" ili "Hoće li izgledati kao prije?" Tako potpuno ignoriraju emocionalnu i fizičku traumu koju žena proživljava.

6. Omalovažavaju odluke svojih partnerica

Neki muškarci omalovažavaju odluke svojih partnerica tijekom poroda, poput: "Ne treba ti epiduralna" ili "Prestani, dramatiziraš."

"Moj zadatak je pružiti joj podršku u skladu s njezinim željama, ali on svojim ponašanjem samo pogoršava situaciju. Umjesto da joj olakša, ona se osjeća nesigurno i prepušteno samoj sebi", ističe Hamilton.

Guzmán dodaje kako u takvim situacijama često izvede oca iz sobe pod izlikom da treba donijeti vodu: "Tada pitam ženu – što ti želiš? Zašto on odlučuje umjesto tebe?"

Hamilton ističe primjere kada partneri pokušavaju nametnuti tko smije biti prisutan tijekom poroda, poput situacija u kojima muškarac inzistira na dolasku svoje majke, unatoč želji žene da bude sama. "To pokazuje potpunu nepoštovanje njezinih granica i nedostatak razumijevanja važnosti sigurnog prostora za rodilju", naglašava Hamilton.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ljetna briga za školarce: Njemačka ulaže milijarde, u Hrvatskoj roditelji plaćaju igraonice