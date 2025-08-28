Vaš muškarac radi neki od ovih poslova? Velika je vjerojatnost da će doći do nevjere

Određene profesije povezane su s većom vjerojatnošću nevjere, pokazalo je najnovije američko istraživanje Instituta za obiteljske studije.

Prema analizi koju je provela Wendy Wang, muškarci na visokim položajima moći, poput izvršnih direktora, kirurga i liječnika, češće varaju svoje partnerice u usporedbi s ostalim zaposlenicima, piše New York Post.

Varaju i nezaposleni muškarci

Istraživanje je temeljeno na podacima iz opsežne ankete General Social Survey (GSS), a pokazalo je da je čak 18 posto muškaraca u tim profesijama priznalo nevjeru u braku.

S druge strane, ni nezaposleni muškarci nisu imuni na preljube. U dobnoj skupini od 25 do 54 godine, otprilike jedan od pet nezaposlenih muškaraca već je bio nevjeran, što ih čini znatno sklonijima izvanbračnim odnosima. Studije pokazuju da muškarci bez posla, osobito oni koji financijski ovise o supruzi, često osjećaju manjak samopouzdanja i osobne vrijednosti. Taj osjećaj manje vrijednosti nerijetko ih vodi u traženje potvrde ili ispunjenja izvan braka.

Iako se preljub najčešće pripisuje muškarcima, žene također nisu izuzete. Prema istim podacima GSS-a, 14 posto žena priznalo je da je prevarilo partnera.

Zanimljivo je, međutim, da se obrasci razlikuju po spolu: dok su muškarci skloniji prevari na visokim pozicijama, žene češće varaju kada rade na nižim radnim mjestima. Čak 21 posto žena u takvim poslovima priznaje nevjeru, nasuprot devet posto žena u prestižnijim zanimanjima.

Znakovi da vas partner vara

Stručnjakinja za otkrivanje nevjere Madeline Smith, otkrila je nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da vaš muškarac skriva nešto.

1. Skriva telefon kad ste zajedno

"Ako tijekom večere ili dok gledate televiziju mobitel stalno okreće ekranom prema dolje, zapitajte se – što to ne želi da vidite?", upozorava Smith za Daily Mail i dodaje da izgovor kako su "mobiteli privatna stvar" često skriva puno više.

"Danas svatko online može biti tko god poželi. Važno je prepoznati da to može izazvati nesigurnost kod partnera", kaže stručnjakinja.

2. Nema vas na njegovim društvenim mrežama

"Imala sam klijenticu u visokoj trudnoći, čiji partner nije imao nijednu njezinu fotografiju na Instagram profilu. Čak i ako tvrdi da ne objavljuje često, barem biste trebali biti na profilu", napominje Smith.

Ako vas ne pokazuje ili dodaje, to može značiti da ne želi da drugi znaju za vaš odnos, što je često znak da nema ozbiljne namjere s nama.

3. Ne želi dijeliti svoju lokaciju

"U današnje vrijeme sasvim je uobičajeno koristiti aplikacije za dijeljenje lokacije s bliskim osobama. Jedan od najčešćih signala koji klijentice spominju je rečenica: 'Lokacija mog supruga uvijek je isključena – bez objašnjenja", navodi.

Preljubnici često nude izgovore zašto ne žele dijeliti svoju lokaciju, no istovremeno očekuju da partnerica dijeli svoju. "To je jasan znak nepoštenja i dvostrukih standarda", zaključuje Smith.

