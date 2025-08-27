Baka (65) izlazi samo s puno mlađim muškarcima: Bez dlake na jeziku otkrila razloge

Lesley Maxwell, 65-godišnja trenerica iz Australije, još jednom dokazuje da je dob zaista samo broj. Iako je slobodna, otvoreno priznaje da joj pažnju privlače isključivo mlađi muškarci.

Maxwell plijeni poglede gdje god se pojavi, a zbog svoje mladolikosti nerijetko je zamjenjuju s njezinom 21-godišnjom unukom Tijom, za koju mnogi misle da joj je sestra, piše New York Post.

Mlađi muškarci joj više odgovaraju

Zbog svog izgleda i životnog stila, Lesley ističe kakav je profil muškaraca privlači – mlađi, fizički spremni i u dobi između 20 i 40 godina. Premda je svjesna svojih godina, u razgovoru za portal What’s the Jam naglašava da nema namjeru usporiti te dodaje da je njezino iskustvo s muškarcima njene generacije uglavnom negativno. Opisuje ih kao "lijene i predvidive".

"Muškarci u dvadesetima imaju energiju, spontani su i cijene ženu koja zna što želi. Oni mlađi zapravo prate moj tempo i u teretani i izvan nje", kaže trenerica.

Osim što joj fizički odgovaraju, Maxwell kaže da kod mlađih muškaraca posebno cijeni to što su opušteniji i vedriji jer za razliku od starijih, još nemaju puno životnih briga i problema iza sebe.

"Neki zreliji muškarci s kojima razgovaram često su opterećeni životom i problemima", kaže 65-godišnjakinja, dok mlađe opisuje kao puno energičnije i pozitivnije.

"Muškarac koji ima dovoljno samopouzdanja prići me, već ima dobar početak. Važno je zdravo tijelo kako bi me mogao pratiti i smisao za humor, naravno", napominje i dodaje da kemija mora postojati od početka. "Izlazila sam jednom s uspješnim agentom za nekretnine i shvatila da, iako je bio gospodin u svakom pogledu, jednostavno nije bilo kemije među nama."

Maxwell, međutim, nije jedina žena zrelije dobi koja pokazuje interes za mlađe partnere.

Anne iz Melbournea, nakon razvoda je sasvim slučajno upoznala mlađeg muškarca tijekom večernjeg izlaska s prijateljicama.

"Bila sam prijateljski raspoložena i dobro smo se slagali. Prijateljice su mi rekle da me pokušava osvojiti, ali mi se činilo da je samo ljubazan", kaže Australka.

Prisjetila se i jedne neugodne situacije: "Kad šetam ulicom i vidim starijeg muškarca s puno mlađom ženom, nitko ne reagira, ali kada sam ja jednom prošetala s mlađim muškarcem, doživjela sam zvižduke i osuđujuće poglede. Bilo je jako neugodno."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Rujan kao novi hit sezone? Posezona sve jača, opatijski hoteli krcati