Djevojke rezervirale apartman i ubrzo shvatile da je riječ o debeloj zabuni: Evo gdje su završile

Kako je prikazano u viralnom videu, djevojke su stigle do vrata i pokucale, a otvorila im je žena u redovničkoj odjeći s križem oko vrata. Ubrzo su shvatile da su rezervirale pogrešan smještaj, no odlučile su ipak ući kako bi vidjele što ih čeka. Iako su očekivale običnu sobu, ono što su našle bilo je daleko od očekivanja. Soba osvijetljena neonskim plavim svjetlom s kipom u prirodnoj veličini iznad kreveta. Djevojke nisu mogle sakriti iznenađenje, ali su svejedno odlučile komunicirati s časnim sestrama pomoću prevoditelja, a na kraju su se nasmijale zbog bizarnosti cijele situacije.

Nakon što su provele neko vrijeme u kapelici, odlučile su pokupiti svoje kofere i napustiti smještaj. Video je prikazivao trenutke kada su hodale ulicama s prtljagom, a uz to su u opisu napisale:

"Časne sestre su bile predivne, ali to jednostavno nije odgovaralo našem odmoru."

@themidmessess the nuns were sooo beautiful but wasn’t suited to our holiday oops xxxxxxx ♬ original sound - themidmesses 💋

'Ovo je jedno od najsigurnijih mjesta...'

Ovaj video koji je pregledan više od 2,6 milijuna puta izazvao je mješovite reakcije među njihovim pratiteljima, a zanimljivo je da su neki komentirali kako bi se osjećali sigurnije kada bi bili smješteni u kapelici, smatrajući to sigurnim mjestom za žene koje putuju.

"Ovo je zapravo jedno od najsigurnijih mjesta gdje bi žene mogle odsjesti", napisao je jedan korisnik, dok je drugi istaknuo kako je bio na istom mjestu prije dvije godine i imao samo lijepe uspomene na smještaj, pohvalivši časne sestre i predivne poglede.

