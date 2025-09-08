Slao joj jezive poruke: Zbog vlasnika kuće za odmor djevojka (22) hitno promijenila smještaj

Dvadesetdvogodišnja djevojka podijelila je uznemirujuće poruke koje joj je kasno navečer slao domaćin smještaja u kojem je boravila – tisuće ljudi na društvenoj mreži komentirali su da je jeziv, opasan i potpuno neprikladan.

U objavi na Redditu, djevojka je ispričala kako je bila na putovanju s tri prijateljice kada je njihov domaćin, muškarac za kojeg pretpostavlja da ima oko 35 godina, počeo slati neprimjerene poruke, piše Daily Mail.

Uznemirujuće poruke vlasnika smještaja

Razgovor je započeo naizgled bezopasno – domaćin je pohvalio njen izgled: "Da ne zvučim 'jezivo'... zapanjujuće si lijepa. Mogu li znati koliko imaš godina?"

Djevojka je odgovorila da ima 22 godine, na što je on nastavio: "Imaš predivne oči... u njima bi se netko lako mogao izgubiti. Vidi se iskra koju je teško odglumiti. Sigurno vodiš zdrav život."

Pokušala je usmjeriti razgovor spominjući svog dečka, no domaćin je dodao: "Dečko je sretnik. Odakle si?"

Zatim ga je zanimalo njezino etničko podrijetlo. Rekao joj je i kako ne vjeruje da su Engleskinje takve "egzotične ljepotice". Kada mu je priznala da je različitog podrijetla, pohvalio ju je, a tada je razgovor poprimio izrazito uznemirujući ton: "Egzotična kako sam i pretpostavio. To objašnjava tvoje nježno lice u kontrastu sa ženstvenim tijelom... obline i uski struk... Bila bi savršena kao shibari zečica."

Tek kasnije je otkrila da "shibari zečica" označava osobu koja sudjeluje u japanskoj praksi vezivanja u BDSM kontekstu. Ta informacija ju je šokirala: "Šokirala sam se... prošla me jeza i odmah sam potražila hotel gdje bismo mogle ostati ostatak boravka."

Prijateljice su se složile da su poruke bile doista uznemirujuće, no zamjerile su joj što je svojim odlaskom pokvarila atmosferu. Unatoč tome, nije ih poslušala – preselila se u hotel udaljen 15 minuta i nastavila putovanje osjećajući se sigurnije. Kada je o svemu obavijestila svog oca, bio je bijesan zbog ponašanja domaćina.

Nakon što je njezina priča osvanula na društvenim mrežama, brojni korisnici su joj pružili podršku. Jedna osoba joj je poručila: "Prijavi ga odmah i nemoj dopustiti da te odvede na krivi put." Druga osoba joj je priznala da je morala potražiti značenje izraza "shibari zečica" te je bila jednako zgrožena kao i sama djevojka.

Mnogi su osudili ponašanje domaćina, nazivajući ga manijakom te su posebno istaknuli kako je njegovo ignoriranje činjenice da djevojka ima dečka jasan pokazatelj krajnje neprimjerenog ponašanja. Savjetovali su joj da što prije prijavi cijeli slučaj, naglašavajući da situacija nije bila samo neprihvatljiva, već i izrazito uznemirujuća.

