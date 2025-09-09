Tijekom grmljavine neke aktivnosti treba izbjegavati: Ove 23 mjere spašavaju živote

Munja, koja nosi i do 300 milijuna volti, može putovati kilometrima i udariti i kada se oluja čini daleko ili kiša još nije počela. Stoga je važno znati ne samo gdje potražiti sklonište, već i koje radnje treba izbjegavati kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje. Svaka preventivna mjera smanjuje mogućnost ozljede ili smrti tijekom nevremena, piše Blanquivioletas.

