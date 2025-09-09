NEVRIJEME KUCA NA VRATA /

Tijekom grmljavine neke aktivnosti treba izbjegavati: Ove 23 mjere spašavaju živote

Tijekom grmljavine neke aktivnosti treba izbjegavati: Ove 23 mjere spašavaju živote
Foto: Shutterstock
Grmljavinske oluje sa svojim dramatičnim bljeskovima munja i zaglušujućom tutnjavom gromova, istovremeno su fascinantan i iznimno opasan prirodni fenomen. Iako su šanse da vas pogodi grom statistički male, posljedice mogu biti kobne. Svake godine deseci ljudi diljem svijeta stradavaju jer zanemaruju osnovna pravila sigurnosti ili vjeruju u opasne mitove. Stručnjaci su otkrili što trebate izbjegavati tijekom grmljavinske oluje.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Munja, koja nosi i do 300 milijuna volti, može putovati kilometrima i udariti i kada se oluja čini daleko ili kiša još nije počela. Stoga je važno znati ne samo gdje potražiti sklonište, već i koje radnje treba izbjegavati kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje. Svaka preventivna mjera smanjuje mogućnost ozljede ili smrti tijekom nevremena, piše Blanquivioletas.

Otkrijte u galeriji što trebate izbjegavati tijekom grmljavinske oluje.

9.9.2025.
18:26
Antonela Ištvan
Shutterstock
KišaPljuskoviGrmljavinaOlujaVrijemeVremenska PrognozaNevrijeme
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVRIJEME KUCA NA VRATA /
Tijekom grmljavine neke aktivnosti treba izbjegavati: Ove 23 mjere spašavaju živote