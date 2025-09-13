Drastičan potez: Iznenadit ćete se zbog čega vas sve mogu izbaciti iz zrakoplova prije leta

Nije ništa neuobičajeno da se putnici zbog neprimjerenog ponašanja ili divljanja izbace prije leta iz aviona. No, postoje neke neočekivane stvari zbog kojih možete biti ispraćeni sa svojeg sjedala.

Evo koje su to!

1. Bolest

Putnici su izbačeni s letova zbog zabrinutosti da bi mogli biti prebolesni za putovanje i uzrokovati preusmjeravanje, izvještava The Telegraph.

Godine 2019. TUI je naredio da 47 "bolesnih" putnika izađe iz aviona koji je trebao poletjeti za Manchester iz međunarodne zračne luke Aristides Pereira u Boa Visti, na Zelenortskim Otocima.

Želučana bolest proširila se među turistima, a članovi posade navodno su zamolili sve koji su bili bolesni da izađu iz aviona kako bi izbjegli probleme tijekom leta. Oni koji su izbačeni iz leta zatim su prošli liječničke preglede i dopustili su im da se ukrcaju u avion nakon što su dobili potvrdu o sposobnosti za let.

2. Bose noge

Ideja o izuvanju neudobnih cipela i potpunom opuštanju tijekom leta možda zvuči sjajno, ali to nikako nije dobar potez. Naime, neke zrakoplovne tvrtke zabranjuju putovanje bosih nogu, piše New York Post.

"Putnici koji su bosi, ili nisu pravilno odjeveni, čija je odjeća nepristojna, opscena ili uvredljiva" mogli biti udaljeni s leta radi sigurnosti ostalih putnika.

3. Neugodan miris

Loša osobna higijena i izazivanje smrada u avionu također mogu biti jednosmjerna karta za uklanjanje s leta.

Neke zrakoplovne tvrtke imaju posebne politike za taj problem, koje članovima posade omogućuju da djeluju ako smatraju da će nečiji miris uzrokovati probleme.

Prema The Telegraphu, američka zrakoplovna tvrtka Delta navodi da "može odbiti prijevoz putnika... kada njihova higijena ili miris stvaraju rizik od uvrede ili smetnje".

Zrakoplovna tvrtka navodno je uklonila obitelj Alder 2019. godine nakon što su se putnici požalili na miris gospodina Adlera. Osiguran im je smještaj i hrana prije nego što su sljedeći dan ukrcani u avion.

4. Ne mogu stati u sjedalo

Neki putnici mogu imati poteškoća s uguravanjem u svoje sjedalo nakon ulaska u avion.

Neke zrakoplovne tvrtke zahtijevaju od putnika koji ne stanu udobno s oba spuštena naslona za ruke da rezerviraju dva sjedala iz sigurnosnih razloga.

Emirates je jedna od tvrtki koja nameće ovo pravilo, a njen glasnogovornik je za Guardian svojevremeno rekao: "Ako putnik ne može sigurno sjediti i biti vezan pojasom, zahtijevat ćemo da kupi dodatno susjedno sjedalo prije leta ili prilikom prijave, ili da kupi nadogradnju na premium ekonomsku ili poslovnu klasu (ako je dostupna), ili da odgodi putovanje".

Prošle godine, Angel Harding i njena prijateljica izbačene su s leta Air New Zealanda iz Napiera za Auckland jer su navodno bile prevelike za putovanje u svojim sjedalima.

Angel je za 1News ispričala kako im je stjuardesa rekla: "Vas dvije ste trebale rezervirati četiri sjedala, trebale ste kupiti po dva sjedala".

Na kraju, Air New Zealand je ponudio da će platiti hranu, smještaj i letove za žene te im omogućiti pristup Koru Loungeu, prije nego što su se kasnije tog dana mogle ukrcati na drugi let.

5. Ignoriranje uputa

Nepoštivanje uputa stjuardese također može putnike dovesti u nevolje. Nakon nekoliko letova, sigurnosne smjernice pročitane na početku putovanja mogu se činiti dosadnima, ali ih je ipak važno poslušati, piše Daily Mail.

Godine 2019. Guardian je izvijestio kako je žena koja je navodno odbila pogledati video o sigurnosti u zraku ili pročitati upute izbačena s leta Air New Zelanda. To je uslijedilo nakon što je ju je posada više puta pokušala natjerati da obrati pažnju.

