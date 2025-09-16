Prometni stručnjak upozorava: Provjera od samo dvije minute može vam spasiti život

Mnogi vozači provjeru retrovizora obave samo jednom, kada kupe automobil, i pretpostave da će ostati savršeno podešeni zauvijek. No stručnjak za vozila upozorava da jednostavna dvominutna provjera može spriječiti nesreće i spasiti živote.

Prema platformi Ovoko, koja prodaje rabljene autodijelove, pravilno podešeni retrovizori i provjera mrtvih kutova od ključne su važnosti za sigurnost vozača i drugih sudionika u prometu.

Foto: Shutterstock

Pravilna provjera retrovizora

Iako se retrovizori na prvi pogled čine najjednostavnijom sigurnosnom značajkom automobila, upravo njihovo nepravilno podešavanje često dovodi do ozbiljnih nesreća. Mnogi vozači ih namjeste samo jednom i pretpostave da će ostati u tom položaju, no vibracije tijekom vožnje, slučajni udarci ili dijeljenje vozila s drugim osobama mogu ih pomaknuti, stvarajući opasne mrtve kutove.

"Vibracije tijekom vožnje postupno pomiču retrovizore. Većina vozača ih jednom namjesti i više ne provjerava, ali i najmanja promjena položaja može ozbiljno ugroziti sigurnost u prometu", upozorava Kazimieras Urbonas, voditelj odjela za nabavu i kvalitetu u Ovoku.

Loše postavljeni retrovizori skrivaju bicikliste, motocikliste i pješake, a ponekad zbog samo nekoliko stupnjeva pogrešnog kuta vozač ne uoči drugo vozilo, piše Express.

Foto: Shutterstock

Provjera položaja retrovizora i mrtvih kutova jednostavna je i može se obaviti u četiri koraka:

Položaj vozača: Sjednite normalno, ruke na volan, ne naginjite se.

Unutarnji retrovizor: Trebate vidjeti cijelo stražnje staklo laganim pomicanjem; ako morate pomaknuti glavu, retrovizor treba podešavanje.

Bočni retrovizori: Lijevi podesite tako da jedva vidite rub svog auta dok je glava naslonjena na prozor; desni podesite iz sredine auta.

Mrtvi kut: Netko neka prođe oko auta dok vi sjedite u vozačkom sjedalu – osoba bi uvijek trebala biti vidljiva kroz retrovizore ili periferni vid; ako nestane, otkrili ste opasan mrtvi kut.

Redovitim provjerama retrovizora vozači mogu spriječiti nesreće i povećati sigurnost na cesti.

