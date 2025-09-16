Prometni stručnjak upozorava: Provjera od samo dvije minute može vam spasiti život
Neki vozači ne znaju da jedna jednostavna provjera može uvelike smanjiti rizik od nesreća
Mnogi vozači provjeru retrovizora obave samo jednom, kada kupe automobil, i pretpostave da će ostati savršeno podešeni zauvijek. No stručnjak za vozila upozorava da jednostavna dvominutna provjera može spriječiti nesreće i spasiti živote.
Prema platformi Ovoko, koja prodaje rabljene autodijelove, pravilno podešeni retrovizori i provjera mrtvih kutova od ključne su važnosti za sigurnost vozača i drugih sudionika u prometu.
Pravilna provjera retrovizora
Iako se retrovizori na prvi pogled čine najjednostavnijom sigurnosnom značajkom automobila, upravo njihovo nepravilno podešavanje često dovodi do ozbiljnih nesreća. Mnogi vozači ih namjeste samo jednom i pretpostave da će ostati u tom položaju, no vibracije tijekom vožnje, slučajni udarci ili dijeljenje vozila s drugim osobama mogu ih pomaknuti, stvarajući opasne mrtve kutove.
"Vibracije tijekom vožnje postupno pomiču retrovizore. Većina vozača ih jednom namjesti i više ne provjerava, ali i najmanja promjena položaja može ozbiljno ugroziti sigurnost u prometu", upozorava Kazimieras Urbonas, voditelj odjela za nabavu i kvalitetu u Ovoku.
Loše postavljeni retrovizori skrivaju bicikliste, motocikliste i pješake, a ponekad zbog samo nekoliko stupnjeva pogrešnog kuta vozač ne uoči drugo vozilo, piše Express.
Provjera položaja retrovizora i mrtvih kutova jednostavna je i može se obaviti u četiri koraka:
-
Položaj vozača: Sjednite normalno, ruke na volan, ne naginjite se.
-
Unutarnji retrovizor: Trebate vidjeti cijelo stražnje staklo laganim pomicanjem; ako morate pomaknuti glavu, retrovizor treba podešavanje.
-
Bočni retrovizori: Lijevi podesite tako da jedva vidite rub svog auta dok je glava naslonjena na prozor; desni podesite iz sredine auta.
-
Mrtvi kut: Netko neka prođe oko auta dok vi sjedite u vozačkom sjedalu – osoba bi uvijek trebala biti vidljiva kroz retrovizore ili periferni vid; ako nestane, otkrili ste opasan mrtvi kut.
Redovitim provjerama retrovizora vozači mogu spriječiti nesreće i povećati sigurnost na cesti.
