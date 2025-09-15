Idilični prizori kao iz romana kriju se u našoj blizini

Skriveni dragulj južne Moravske u Češkoj, selo Kobylí, nudi pejzaže koji oduzimaju dah i vinsku kulturu koja spaja stoljetnu tradiciju s vizionarskom budućnošću. U srcu ove idile nalazi se jedinstvena arhitektonska atrakcija, vidikovac s kojeg se pruža pogled koji liječi dušu i priča priču o skladu prirode i čovjeka.

Smješteno u Velkopavlovičkoj vinogradarskoj podregiji, Kobylí je mjesto gdje se vino ne proizvodi, već živi. A najbolji način da osjetite puls ove regije jest uspon na brdo Kobylí, koje mještani od milja zovu Homole.

Šetnja iznad vinograda

Na vrhu brda Homole, na 334 metra nadmorske visine, ne uzdiže se klasičan toranj, već elegantna spiralna konstrukcija poznata kao "Šetnja iznad vinograda" (Stezka nad vinohrady). Dizajnirana od strane lokalnog arhitekta i njegovog kolege iz studija Keeo4design, ova građevina ne teži nebu poput svjetionika, već se suptilno uzdiže iznad krajolika. Njen kružni, ali nedovršeni oblik simbolizira životni ciklus prirode, dok iz ptičje perspektive podsjeća na puževu kućicu.

Ono što ovaj vidikovac čini zaista posebnim jest njegova potpuna pristupačnost. Umjesto stepenica, do vrha vodi blaga rampa, čineći ga jednim od rijetkih vidikovaca u Češkoj na kojem u pogledu mogu uživati i starije osobe, osobe s invaliditetom te roditelji s dječjim kolicima. S vrha se otvara spektakularna panorama koja, za vedrih dana, seže sve do zaštićenog krajolika Pálave, pa čak i do vrhova austrijskih Alpa. Na podu platforme nalazi se informacijski sustav koji posjetiteljima pomaže u orijentaciji i otkrivanju priča o okolnim mjestima.

Prirodna revolucija obitelji Herzán

Kobylí je dom brojnim vinarima, no u moru konvencionalne proizvodnje koju predvodi velika lokalna vinarija, ističe se jedna obitelj koja je odlučila krenuti drugačijim putem. Obiteljska vinarija Herzánovi, koju vode brat i sestra Jakub i Zuzana Herzán uz Jakubovu suprugu Sandru, postala je sinonim za prirodno i biodinamičko vinarstvo, piše South Moravia.

"Pretpostavljam da većina mještana misli da smo mi ti čudaci", smije se Jakub, svjestan da je njihova filozofija otok u moru tradicionalnijih pristupa. Obitelj je preuzela 4,3 hektara vinograda koje je njihov otac zasadio 1997. godine i od 2012. započela transformaciju prema potpunoj održivosti. Vjerujući da se izvrsno vino stvara prvenstveno u vinogradu, a ne u podrumu, prešli su na organski uzgoj, a danas su i jedni od osnivača češko-slovačkog Demeter ogranka za biodinamičku poljoprivredu.

Njihov pristup u podrumu je minimalistički: spontana fermentacija s autohtonim kvascima, bez filtracije i s minimalnim ili nikakvim dodavanjem sumpora. Dio vina fermentira i odležava u gruzijskim qvevri amforama koje je Jakub zakopao u svom vrtu, dok za ostala vina koriste stare francuske hrastove bačve i tankove. Njihova vina, od pjenušavih pét-natova do kompleksnih bijelih i crnih sorti poput Veltlinca zelenog i Cabernet Moravije, odražavaju čisti terroir i strast prema istinskom, nepatvorenom vinu.

Istražite okolicu moravskog Hobitona

Posjet Kobylíju nije potpun bez istraživanja njegove živopisne okolice. Od vidikovca, zelena turistička staza vodi do susjednog sela Vrbice, koje krije prizor kao iz Tolkienovih romana. Tamo se nalaze vinski podrumi ukopani u pješčenjak, poslagani jedni iznad drugih u čak sedam redova. Ove šarmantne kućice s kamenim pročeljima neodoljivo podsjećaju na "Hobiton", stvarajući jedinstvenu i fotogeničnu vizuru.

Osim podruma, u Vrbicama se može vidjeti i replika drvene vjetrenjače, a cijela regija Južne Moravske isprepletena je s preko 1200 kilometara označenih vinskih staza, idealnih za istraživanje biciklom ili pješice.

Kobylí i njegova okolica nude autentično iskustvo koje spaja prirodne ljepote, inovativnu arhitekturu i, najvažnije, vina s karakterom i dušom. To je destinacija koja dokazuje da za čarobne trenutke među vinogradima ne morate ići daleko – dovoljno je skrenuti s utabanih staza i otkriti srce Moravske.

