Instruktorica vožnje: 'Nekoliko stvari treba napraviti kada prolazi vozilo hitne pomoći'

Čak i najiskusniji vozači mogu početi paničariti kada čuju vozilo hitne pomoći, te se pomole da ne dolazi u njihovom smjeru. To je za mnoge stresna situacija te su nesigurni što kako se nositi s njom, piše Express.

Instruktorica vožnje je na svom Tik Tok računu podijelio video o tome što učiniti ako ste početnik (ili ste već položili i trebate osvježenje znanja) kad vozilo hitne pomoći juri pored vas.

Bilo da se radi o hitnoj pomoći, policiji ili vatrogascima, važno je donijeti pravu odluku i maknuti se s puta kako bi mogli brzo reagirati na hitnu situaciju u kojoj moraju biti i potencijalno spasiti živote.

U tim situacijama važno je donositi jasne, koncizne odluke i postupati, a ne stresati se. Video pokazuje polaznika vozačke škole koji nije znao što napraviti kad se njegovom vozilu počelo približavati hitna pomoć.

There are a few things to remember when dealing with Emergency vehicles - pull to the side when possible -make sure you have left them enough room to get passed -avoid driving onto the pavement and curb as it maybe dangerous for pedestrians and other road users -do not obstruct the road -check for multiple vehicles - make sure you move off safely once they have passed by

Što napraviti kad se približava vozilo hitne pomoći?

Instruktorica ga je ohrabrila da se "pomakne i ispravi", a zatim je on učinio što je rekla i vozilo hitne pomoći je moglo proći. Na kraju videa, instruktorica je rekla: "To je bilo intenzivno!".

"Postoji nekoliko stvari koje treba zapamtiti kada se suočavate s vozilima hitne pomoći. Trebali biste se maknuti sa strane, udesno, kad god je to moguće i provjeriti jeste li ostavili dovoljno prostora za prolazak hitne", objasnila je instruktorica.

Međutim, morate "izbjegavati vožnju po pločniku i rubniku, jer to može biti opasno za pješake i druge sudionike u prometu". Također, ne biste trebali pretpostavljati da su sva vozila s prednosti prolaska prošla te biste trebali "provjeriti ima li više vozila".

Nakon što vozilo koje izbjegavate "prođe", morate se osigurati da se "sigurno krećete" i da vas nitko ne prestiže. Ako se tijekom vozačkog ispita ne zaustavite ili ne maknete sa strane pred vozilom hitne pomoći, vrlo je vjerojatno da nećete položiti.

