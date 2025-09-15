Instruktorica vožnje: 'Nekoliko stvari treba napraviti kada prolazi vozilo hitne pomoći'
Bilo da se radi o hitnoj pomoći, policiji ili vatrogascima, važno je donijeti pravu odluku i maknuti se s puta
Čak i najiskusniji vozači mogu početi paničariti kada čuju vozilo hitne pomoći, te se pomole da ne dolazi u njihovom smjeru. To je za mnoge stresna situacija te su nesigurni što kako se nositi s njom, piše Express.
Instruktorica vožnje je na svom Tik Tok računu podijelio video o tome što učiniti ako ste početnik (ili ste već položili i trebate osvježenje znanja) kad vozilo hitne pomoći juri pored vas.
Bilo da se radi o hitnoj pomoći, policiji ili vatrogascima, važno je donijeti pravu odluku i maknuti se s puta kako bi mogli brzo reagirati na hitnu situaciju u kojoj moraju biti i potencijalno spasiti živote.
U tim situacijama važno je donositi jasne, koncizne odluke i postupati, a ne stresati se. Video pokazuje polaznika vozačke škole koji nije znao što napraviti kad se njegovom vozilu počelo približavati hitna pomoć.
Što napraviti kad se približava vozilo hitne pomoći?
Instruktorica ga je ohrabrila da se "pomakne i ispravi", a zatim je on učinio što je rekla i vozilo hitne pomoći je moglo proći. Na kraju videa, instruktorica je rekla: "To je bilo intenzivno!".
"Postoji nekoliko stvari koje treba zapamtiti kada se suočavate s vozilima hitne pomoći. Trebali biste se maknuti sa strane, udesno, kad god je to moguće i provjeriti jeste li ostavili dovoljno prostora za prolazak hitne", objasnila je instruktorica.
Međutim, morate "izbjegavati vožnju po pločniku i rubniku, jer to može biti opasno za pješake i druge sudionike u prometu". Također, ne biste trebali pretpostavljati da su sva vozila s prednosti prolaska prošla te biste trebali "provjeriti ima li više vozila".
Nakon što vozilo koje izbjegavate "prođe", morate se osigurati da se "sigurno krećete" i da vas nitko ne prestiže. Ako se tijekom vozačkog ispita ne zaustavite ili ne maknete sa strane pred vozilom hitne pomoći, vrlo je vjerojatno da nećete položiti.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'