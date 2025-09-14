Opasnost na cestama: Otkrili trenutak kad je stvarno vrijeme da predaju vozačku!

Na razini Europske unije, prema podacima Europske komisije, vozači stariji od 75 godina imaju više nego pet puta veću stopu smrtnosti u prometnim nesrećama od prosjeka svih sudionika u prometu. To ne znači da stariji vozači uzrokuju više nesreća u apsolutnom smislu nego druge dobne skupine, oni su samo u značajno većem riziku, a glavni razlozi za to su smanjene fizičke sposobnosti (vid, sluh, reakcija).

Forum starijih vozača upozorava da, kada dođe trenutak u kojem starije osobe više ne mogu sigurno upravljati vozilom, tada je nužno prestati voziti.

“Može doći vrijeme kada jednostavno više nije moguće sigurno voziti i tada, radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih, morate prestati voziti i predati vozačku dozvolu. Ako nastavite voziti kada to više nije sigurno, dovodite u opasnost sebe, one koje se nalaze s vama u vozilu, pješake, bicikliste, motocikliste i ljude u drugim vozilima.''

Foto: Pixabay

Istodobno, žele umiriti starije vozače da prestanak vožnje ne znači gubitak slobode.

''Odricanje od vozačke dozvole ne znači gubitak slobode i mobilnosti, jer postoje brojne alternative za kretanje. Ako ionako rijetko koristite automobil, prestanak vožnje može imati i financijsku korist. Novac koji biste trošili na auto možete usmjeriti na druge oblike putovanja.''

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Franko (12) je najmlađi prodavač na tržnici: Ustaje rano, pomaže ocu i ništa mu nije teško