Opasnost na cestama: Otkrili trenutak kad je stvarno vrijeme da predaju vozačku!
Glavni razlog većeg rizika nesreća kod starijih vozača su smanjene fizičke sposobnosti
Na razini Europske unije, prema podacima Europske komisije, vozači stariji od 75 godina imaju više nego pet puta veću stopu smrtnosti u prometnim nesrećama od prosjeka svih sudionika u prometu. To ne znači da stariji vozači uzrokuju više nesreća u apsolutnom smislu nego druge dobne skupine, oni su samo u značajno većem riziku, a glavni razlozi za to su smanjene fizičke sposobnosti (vid, sluh, reakcija).
Forum starijih vozača upozorava da, kada dođe trenutak u kojem starije osobe više ne mogu sigurno upravljati vozilom, tada je nužno prestati voziti.
“Može doći vrijeme kada jednostavno više nije moguće sigurno voziti i tada, radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih, morate prestati voziti i predati vozačku dozvolu. Ako nastavite voziti kada to više nije sigurno, dovodite u opasnost sebe, one koje se nalaze s vama u vozilu, pješake, bicikliste, motocikliste i ljude u drugim vozilima.''
Istodobno, žele umiriti starije vozače da prestanak vožnje ne znači gubitak slobode.
''Odricanje od vozačke dozvole ne znači gubitak slobode i mobilnosti, jer postoje brojne alternative za kretanje. Ako ionako rijetko koristite automobil, prestanak vožnje može imati i financijsku korist. Novac koji biste trošili na auto možete usmjeriti na druge oblike putovanja.''
POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Franko (12) je najmlađi prodavač na tržnici: Ustaje rano, pomaže ocu i ništa mu nije teško