Auto od konoplje?! Hrvatski inovator šokirao javnost svojim izumom, a mi smo ga isprobali

Soja je biljka bez koje je poljoprivreda danas nezamisliva. Ali i životi vegetarijanaca. A upravo je soja inspirirala Henryja Forda da od nje smišlja različita jela, pića, ali i automobile.

Bilo je to prije 80 godina i netom prije Drugog svjetskog rata. Automobil od soje, pšenice i konoplje predstavljen je svijetu. No ubrzo nakon rata Henry Ford je umro, a s njim i njegova vizija o proizvodnji automobila od mahunarki i žitarica.

Iz 1942. vraćamo se nazad u 2025. – i automobilu, ne od soje, nego od konoplje. Ono po čemu se još razlikuje od onih Fordovih modela jest to što je na električni pogon! Dakle, u skladu s tehnološkim dostignućima, ali i brigom za okoliš!

Konoplja tri puta čvršća od čelika

"Zadnjih godina se puno priča o zagađenjima, o mikroplastici. O kemikalijama i zagađenju plastikom, onda sam rekao zašto ne bismo napravili i cijelo vozilo od konoplje. S obzirom na njezinu čvrstoću, konoplja je tri puta čvršća od čelika i tri puta lakša. Istodobno, vi na jednom hektaru možete napraviti bulk za jedno stotinjak ovakvih vozila", govori inovator Igor Kolovrat.

Čelična konstrukcija s panelima od konoplje – i izgled koji neodoljivo podsjeća na Mućke, automatski mjenjač, servo volan, klima, a brzina mu ne prelazi 80 kilometara na sat! Da otvorite haubu, dok ne smisle bolje rješenje – morate imati nokte!

Hauba može poslužiti kao šank. Mi smo alkohol preskočili i odmah se primili volana i probne vožnje.

Foto: Rtl Direkt

Lagana i tiha vožnja

Vožnja je lagana, auto je tih zbog elektromotora, no ta činjenica vjerojatno neće impresionirati hrvatsku publiku jer smo u Europi po broju registriranih električnih automobila – zadnji smo, gori i od zemalja istočne Europe.

"Ljudi teško mijenjaju navike, odlaske na benzinsku pumpu, jednostavno takve stvari ne žele mijenjati. Bez obzira na uštede koje bi ostvarili kroz kupnju električnog vozila. Gledaju ukupnu cijenu vozila, a ne koliko bi ih kroz 5 ili 10 godina koštalo korištenje električnog vozila", rekao je Hrvoje Prpić iz Strujnog kruga.

U auto salonu tražimo drugo mišljenje – no drugo mišljenje jednako je prvom.

Foto: Rtl Direkt

'Ljudi su jako skeptični'

"Jako su ljudi skeptični, to je, možemo reći, treći izbor ili četvrti, jer cijena je ta koja još uvijek nije stavila takav auto kao prvi izbor. Kupci traže pouzdan, mali ili srednji automobil koji je jeftiniji za održavanje, jeftiniji kod same kupnje i koji se kasnije lakše prodaje – a električni automobil to nažalost još nije", komentirao je Mario Primorac, direktor prodaje u autokući.

Ako se uz pogon na struju doda i to da je automobil napravljen od žitarica ili mahunarki – teško da će zadovoljiti uvjete domaćih kupaca. No, neobičnih automobila oduvijek je bilo. Jedan od primjera je polovica Fiat Pande – talijanski izum koji je nedavno zasjao u spotu Tommyja Casha.

A da svaki auto ima svoga kupca potvrđuju i stručnjaci, koji bi ovaj 'auto na pola' preporučili kupcima na otocima…

"Uzak mali auto, prohodan, za otoke! To bi bilo za njih primjereno vozilo!", samo je jedan od komentara. Neki ga vide u Plitvicama, ali i u Splitu kad je Ultra. Jer obični građani ga neće moći kupiti, barem ne zasad. Njegova je svrha za početak: dostava i oglašavanje