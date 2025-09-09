Tragedija trese Hrvatsku, žene rađaju u sivoj zoni: 'I onda dođu zbog masivnog krvarenja'

PODACI ŠOKIRAJU /

Jedna beba je preživjela, jedna beba je umrla, a austrijska primalja koja je pomagala pri porodu, puštena je da se brani na slobode. Nakon tragične smrti djeteta, cijela Hrvatska priča o porodu kod kuće. Jer, on nije ni zabranjen ali nije ni dozvoljen. Ni legalan ni ilegalan.

Hrvatske primalje u tome ne smiju sudjelovati, jer se to smatra kaznenim djelom. A opet, stotinjak žena svake godine rodi kod kuće. Koliko je to opasno? Bi li bilo manje opasno da nije u sivoj zoni? I zašto je porod kod kuće regulirala svaka europska država osim Hrvatske? Više pogledajte u prilogu Ivana Skorina