Sezona ljubavnog zova: Jeleni riču, hrana ih ne zanima, a posjetitelji oduševljeni

Kopačkim ritom ovih dana odjekuje rika. Snažno glasanje privlači, ali i upozorava tko vlada ovim prostorom. "Sad je sezona parenja, koja se popularno naziva 'rika jelena' zato što jeleni u to doba riču i tako daju do znanja drugim mužjacima da je to njihov teritorij", rekao nam je Vlatko Rožac, stručni voditelj u Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit.

Njihov je teritorij i njihove su košute koje okupljaju.

"Taj snažni, duboki ton pokazuje teritorijalnu dominantnost jelena, kojim oni upozoravaju druge mužjake da su oko sebe okupili veći broj ženki koje su njihove i tako im daju do znanja da ne bi trebali dolaziti", rekao nam je Tihomir Florijančić, profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Više pogledajte u prilogiu