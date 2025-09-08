Tragedija otkrila mračnu pozadinu: Postoje primalje iz sjene i vrtoglave cijene!

PRIMALJE BEZ ZAKONA /

Majka umrlog djeteta još se oporavlja u Petrovoj bolnici. Trudnoća je i sama po sebi bila rizična jer je nosila blizance, no odlučila je roditi kod kuće. Uz to, porod je započeo prije termina – u 34. tjednu.

'Ni u kom slučaju ne bih savjetovao trudnicama da rađaju kod kuće jer smatram da danas imamo uvjete da svaka žena i svako dijete imaju potpunu sigurnost pri porodu. Sigurna mjesta za porod su isključivo specijalizirane ustanove u kojima postoji potpuna ekipiranost da se trudnoća i porod mogu dovršiti u roku od nekoliko minuta', rekao je Trpimir Goluža, specijalist ginekologije i opstetricije.

Tek treba utvrditi je li smrt blizanca posljedica pogreške tijekom poroda kod kuće. Babica koja je porod obavljala dolazi iz Austrije.

Odvjetnik osumnjičene primalje, Alan Kubat, rekao je: 'Njezin generalni stav je da je u njezinom osobnom i profesionalnom interesu, kao ovlaštenoj primalji, da se sazna što je bio uzrok tragedije. To će se razjasniti provođenjem medicinskih vještačenja, utvrđivanjem uzroka smrti, obdukcijom i drugim radnjama.' Ovaj slučaj otkrio je da u Hrvatskoj postoji siva zona za porode kod kuće, zna se i cijena, ali postoje i procjene koliko se djece rodi kod kuće. Više pogledajte u prilogu