GORČINA PRVOG DANA /

Osmaši u Rijeci ljuti zbog poteza škole, a ravnateljica odgovara: 'Naći će nove prijatelje'

Prvi dan škole za osmaše u riječkoj Osnovnoj školi Nikole Tesle umjesto radosti, donio je tugu. Učenici i njihovi roditelji doznali su prije početka nove školske godine da više neće biti četiri, nego pet osmih razreda. Zbog toga će se razredi izmiješati, što je osmaše, koji su se veselili posljednjoj godini sa svojim razredom, i ražalostilo i uznemirilo. Učenici su gradonačelnici i njezinoj tajnici poslali mailove, no za sada nema odgovora. "Mi smo razred. Mi nismo samo razred - mi smo obitelj. Stvarno nije okej da nas zadnju godinu razdvoje", smatra učenika Ulani Radulescu. Zbog cijele situacije je ljuta i učenika Dora Babić. Evo što na sve kaže ravnateljica

8.9.2025.
16:58
RTL Danas
školaRijekaUčeniciObrazovanje
