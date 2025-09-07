Ni Cro Cop nije propustio rođendansku proslavu Lučkog: Prisjete se onih koje nema, podruže s onima koji su tu

Emocije i ponos od jutra se miješaju u bazi antiterorističke jedinice Lučko. Jer najelitnija postrojba policije slavi svoj 35. rođendan, a za RTL progovorio je i nekad njihov pripadnik, legendardni Cro Cop.

Oni su tu za najteže zadaće. Spremni na svaki izazov. Danas i opremljeni najmodernijom tehnologijom. Najponosnija danas je bila njihova obitelj.

"Nije ugodno, nije lako, ali znam da radi posao koji voli. On je tome predan i uz njega sam maksimalno koliko mogu biti da ne osjeti jednostavno taj neki strah i to suzdržano s moje strane, već da se može posvetiti poslu maksimalno", objašnjava Veronika Grubor, supruga pripadnika ATJ Lučko.

Dio svog života u Jedinici je proveo i legendarni borac Mirko Filipović Cro Cop.

"Ovdje smo se okupili da obilježimo smrt naših poginulih pripadnika, ratnih pripadnika, i tako da se podružimo i obitelji su došle. Ja svake godine dođem ovdje pozdraviti drage prijatelje, neke ne vidim po cijelu godinu, pa se ovdje sretnemo i tako", kaže Mirko.

Od svog osnutka - 7. rujna '90. pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko prošli su najteža bojišta Domovinskog rata.

Kriteriji rigorozni

Danas su najelitnija postrojba hrvatske policije - u koju se ne ulazi lako, jer kriteriji su rigorozni.

"Kad pogledam 29 godina, 10.575 dana sam pripadnik jedinice, svaki dan mi je kao prvi, s istim osjećajem, istim žarom kojim dolazim u ovo dvorište. To je segment jednog života gdje si se stopio ono s tobom, s ljudima, zajedništvom, to je neopisivo", priča jedan pripadnik.

Na čelu Jedinice od 2018. je Mate Bilobrk koji je proteklih godina obišao slične postrojbe diljem Europe i svijeta, ali s ponosom kaže:

"Meni je čast biti ispred ovih momaka jer ja bi na sva ta biranja svih tih jedinica koje sam vidio ostao zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko".

Ponosan jutros nije skrivao ni ministar unutarnjih poslova.

"Danas su jedan od najpouzdanijih partnera koje dokazuju iu međunarodnim vježbama ili operacijama koje se kriminalističkim istraživanjima koordiniraju iz EUROPOLa- i drugih međunarodnih agencija. Dakle, oni su uvijek tu", kaže Davor Božinović.

Oni koji su od početka u zelenoj odori i koji su sve to prošli kad je bilo najteže - imaju najbolji savjet za mlade.

"Tko ima želju i volju, jer ovdje morate biti sa srcem, možete biti i fizički spreman i ovako i onako, ali ako nije srce tu glavno - ne dolazite. I morate vjerovati u sebe", kaže Krešimir Marcelić.

U posljednjih osam godina država je u specijalnu policiju uložila više od 95 milijuna eura. Od ove godine imaju i novu teretanu - u čijem središtu je simbolična slika Hrvatske i 7 brigada. U sredini - dva konjanika koji predstavljaju generale - Markača i Gotovinu u jurišu na oslobađanje Domovine.