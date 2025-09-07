Organizator festivala: 'Žalosti me da je osiguranje koštalo više nego sama produkcija'

'FALIŠ' SE PRIVODI KRAJU /

Kao što su i najavili u Šibeniku na glavnom trgu - uoči zadnje večeri festivala 'Fališ' prosvjed dijela braniteljskih udruga.

Marina Brcković pokušala je razgovarati sa šibenskim gradonačelnikom Željkom Burićem, ali on pred kameru nije htio. Iz njegovog ureda su poručili da je njegov stav od prije poznat, a to je da je demokratsko pravo iskazivanje stava na miran način. Dodao je da podržava društvo u kojem se uvažava različitost.

Osnivač festivala Emir Imamović komentirao je prosvjed branitelja. Bio je miran, kaže te dodaje da je njihovo neotuđivo pravo da na javnoj površini sukladno zakonu RH izraze svoj stav - kakav god on bio.

"Mi nikada, ali nikada nismo dovodili u pitanje ni jednu temeljnu vrijednost ni domovinskog rata ni slobodne Republike Hrvatske. I drago mi je da ovaj festival privodimo kraju i žalosti me da je njegovo osiguranje koštalo daleko više nego njegova produkcija", rekao je i dodao da ne očekuje probleme. U videu pogledajte hoće li festival biti održan i dogodine...