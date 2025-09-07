Novi CRO Demoskop ekskluzivno otkiva: Na listu najnegativnijih vratila su se dva gotovo zaboravljena imena

RTL Danas u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za kolovoz.

Vladajući su u kolovozu zabilježili pad svih vrijednosti koje su mjerene (podrška stranci, podrška i ocjena rada Vlade, smjer kretanja zemlje, percepcija Andreja Plenkovića).

Predsjednik Milanović i dalje je na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara ispred Andreja Plenkovića na drugom i Tomislava Tomaševića na trećem mjestu.

Međutim, veliko iznenađenje je na listi najnegativnijih političara, gdje su se našla dva gotovo zaboravljena imena. Pogledajte i koji su Hrvatima bili najbitniji događaji u posljednjih mjesec dana.

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. g.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

