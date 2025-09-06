Učenici u Zagrebu petu godinu zaredom na nastavu idu u vatrogasni dom: Poslušajte što im je obećao Fuchs

U ponedjeljak počinje nova nastavna godina, jedinstvena po mnogočemu. Od modularne nastave do manjka djelatnosti za sigurnosti. Ima nezadovoljnih učenika, roditelja, a možda i profesora.

U RTL-u Danas razgovarali smo s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom i pitali ima li rješenja za brojne probleme. "Dozvolite mi da prije zaželim svim učiteljima i učenicima mirnu školsku godinu bez prevelikih problema. Isto tako, da pozovemo sve vozače - imamo 36 tisuća malih prvašića - prema tome, neka budu pažljivi i obrate pozornost na ove male, ali i one malo veće jer ukupno imamo oko 444.500 učenika, što osnovnih, što srednjih škola", istaknuo je uvodno naš sugovornik.

Nezadovoljstvo u Rijeci

Fuchsa smo pitali kako komentira nezadovoljstvo roditelja u Rijeci, gdje su budući osmaši i njihovi roditelji doznali da će se razredi miješati pa će umjesto dosadašnja četiri razreda biti pet osmih razreda. "Nezadovoljni roditelji, očito je potrebno obaviti komunikaciju unutar škole. Ne možemo postupati drugačije nego kako je to po pravilima i propisima. Ako se u nekoj školi steknu uvjeti, koje mi provjeravamo, onda se usuglašavamo"; govori Fuchs.

Pitali smo je li ranije trebalo obavijestiti učenike, a ne tek početkom ovog tjedna. "Naravno, ali ne s naše strane. Mislim da je komunikacija trebala možda biti ranije, ali vjerojatno će ići sada. Mislim da ravnatelj i učitelji moraju razgovarati s roditeljima. Nismo sretni s otvaranjem dodatnih razrednih odjeljenja. To povećava ukupni broj potrebnih nastavnika, umanjuje grupe u razredima. Naš standard je 26 do 29 učenika, međutim, naši razredi generalno su daleko, daleko ispod toga i to nije dobro", smatra Fuchs.

Zaštitari i modularna nastava

Osvrnuo se na potrebu za zaštitarima, odnosno djelatnicima za sigurnost. "Izdano je više od 700 odobrenja, zadnji podatak bio je 730 i nešto, možda je u međuvremenu još i više. U svakom slučaju, u Ministarstvu obrađujemo zahtjeve kako pristižu. Ima posebno propisana procedura, na tome se radilo prilično dugo. Nije jednostavno samo reći - 'OK, stavite nekog zaštitara na portu i sve će biti riješeno' ako smo se odlučili za zaštitare i nešto što diže cijelu sigurnost škola na puno viši nivo. Do sada smo imali preporuku zatvori vrata, ali kad pogledamo što se generalno događa u svijetu, mislim da radimo na pravi način. O tome ću sigurno razgovarati s kolegama na neformalnoj konferenciji u Bruxellesu.

Zanimalo nas je očekuje li probleme oko modularne nastave. "Očekujem li probleme ili ne je legitimno pitanje, ali nadam se da problema neće biti i da će svi razumjeti o čemu se radi, malo dublje ući u temu i stišati strasti koje su svojevremeno sindikati srednjoškolskih učitelja dizali na vrlo visoku razinu, vjerujem generiranu time da će netko ostati bez posla, a mi smo onda rekli da nitko neće ostati bez posla u prvoj godini primjene, eventualno netko kao tehnološki višak ako nema dovoljno učenika", poručuje Fuchsa.

Pet godina na nastavu u vatrogasni dom

Učenici u Donjem Dragonošcu u Brezovici će petu godinu zaredom na nastavu u vatrogasni dom, roditelji su za ponedjeljak najavili prosvjed pa smo ministra pitali što im poručuje. "Poručujem im da ću kontaktirati s gradonačelnikom, da vidim koja je situacija što se tiče Grada u nalaženju eventualnog alternativnog prostora. Gledajte, ta škola zbrinuta je nakon potresa, kada smo imali takvu situaciju u nizu škola u Zagrebačkoj, a kasnije i u Sisačko-moslavačkoj županiji. To je bila urgentna mjera da bi se omogućilo djeci da u tim uvjetima pohađaju školu. U međuvremenu se obnavljao ogroman broj škola, u Zagrebu je utrošeno nekoliko milijardi u obnovu javnih objekata. To ide i dalje i naravno da su škole zbrinjavanje jedna u drugoj, kao gostujuća dok se ne riješi cijela situacija", odgovara Fuchs.

Iznistirali smo i pitali može li im kao ministar obećati da iduću školsko godinu na nastavu ići u školu, a ne u vatrogasni dom. "Mogu obećati da ćemo s naše strane napraviti - i u načelu radimo sve - ali vlasnik je Grad Zagreb, investitor je Grad Zagreb, nadgleda i provode radove Grad Zagreb. Prema tome, učinit ću sve kao što i sada činimo sve, ne bismo li s Gradom Zagrebom iznašli mogućnost da Grad ipak dostavi cijeli niz dokumentacije za izgradnju novih škola. Znate da idemo u jednosmjensku nastavu, ogromni reformski zahvat u Hrvatskoj", zaključuje Fuchs.