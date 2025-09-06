Produženo ljeto! Školsko zvono u ovoj školi oglasit će se tjedan dana kasnije: Zašto?

Neće svi osnovnoškolci u ponedjeljak sjesti u školske klupe. Dio učenika Osnovne škole Petra Krešimira IV. u Šibeniku školu će započeti tek 15. rujna. Dok će ostali osnovci već grijati školske klupe, ovdje će još odzvanjati zvukovi radova, a učenici će imati produženo ljeto.

„Reagirala sam jako super, bila sam jako sretna... skakala sam u sobi od sreće", kaže Zara, učenica škole.

Andrija, također učenik, dodaje:

„Pa šokiran sam bio i... i, veseo.“

Nisu svi bili oduševljeni. Prvašić Adian bio je rastužen.

„Kako si ti reagirao kada si čuo da će se škola malo odgoditi?“ – „Loše.“

„Zašto loše?“ – „A eto, da budem s prijateljima starim i upoznat ću nove.“

Radovi su bili prijeko potrebni

U školi se sada radi punom parom. Gotova je nova fasada, prozori i klimatizacija. Učenici od 5. do 8. razreda bit će podijeljeni u dvije smjene dok se svi radovi ne završe, a rok je predviđen do kraja godine.

„Imamo još četiri učionice, imamo sustav ventilacije u kuhinji i knjižnica i sportska dvorana. Sve ono što moramo dovršiti da bi se ispunilo sve ono što je u planu obnove energetske obnove naše škole.“ ističe ravnateljica Žana Lasinović Klarić.

Radovi su bili prijeko potrebni jer je škola bila u veoma lošem stanju. Vlaga i neupotrebljiva školska dvorana, podizanje parketa - sve su to razlozi zašto je u obnovu uloženo preko 3 milijuna eura, što europskih, a što gradskih sredstava.

„Naravno da su radovi posebni, specifični. Ne možete preskakati, pa između ostalog, uključujući ljetnu sezonu, ono što je potrebno je dodatak od tjedan dana. Uglavnom se odnosi na završene, fine radove, čišćenje školske zgrade. Naravno da djecu ne možete pustiti dok apsolutno ne garantirate sigurnosti.“ pojašnjava gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

Majstori u utrci s radovima

Osnovci škole u Šibeniku uživat će nešto dulje u ljetu od svojih vršnjaka, ali će sve sate morati tijekom godine nadoknaditi.

"Škola mora imati minimalno 175 dana. U kalendaru je nešto dana više koje škola koristi, odnosno obično uzme za dan svog grada ili dan škole. Ove godine ti dani će za nas biti radni...“ naglašava Lasinović Klarić.

Idućeg tjedna majstori će se utrkivati s radovima, a učenici s vremenom do prvog zvona. Pribor za školu još neko vrijeme ostat će spremljen u ladicama.