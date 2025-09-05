GUDOVEC I POLJOPRIVREDA /

Najveći poljoprivredni sajam bez ministra: 'Rekao nam je zbogom!'

 

U Gudovcu je počeo poljoprivredni sajam. Državna izložba stoke, impresivna mehanizacija, radionice i gastro ponuda... No, ove jeseni bez ministra poljoprivrede. Skupilo se najbolje od naše poljoprivrede.

Zbog afričke svinjske kuge, ove godine nije bilo svinja. A pojedini su se ljutili ni što nije bilo resornog ministra poljoprivrede na sajmu.

No vidi se da se mijenjaju i trendovi u poljoprivredi, uzgajivači sales goveda koje se uzgaja posljednjih 15 godina tvrde da do danas nitko nije odustao ni propao u tom poslu. Na sajmu su se izložili i moćni poljoprivredni strojevi, cijene su išle i do 150 tisuća eura. Kako je bilo ove godine u Gudovcu, pogledajte u prilogu. 

5.9.2025.
20:06
Maja Lipovšćak Garvanović
