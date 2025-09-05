Neslužbeno: Muškarac koji je prijetio bombom ranije je bio zaposlenik na Pantovčaku?

Na Pantovčaku je jutros došlo do incidenta.

Zagrepčanin (67) pokušao je neovlašteno ući u kompleks Ureda predsjednika. Policija je odmah reagirala i privela ga jer je tvrdio da u vozilu ima bombu. Pretragom je utvrđeno da je prijetnja bila lažna.

U RTL-u Danas se uživo s Pantovčaka javila reporterka Ana Mlinarića.

Je li Predsjednik za vrijeme incidenta bio na Pantovčaku?

"Nemamo potvrdu te informacije, pitali smo i Ured predsjednika, ali oni to ne otkrivaju", kaže Mlinarić.

U priopćenju koje su iz Ureda predsjednika dali za Net.hr kažu da nitko od zaposlenika i dužnosnika nije bio ugrožen.

Reporterka je pokazala kako izgleda ulaz, jer radovi tamo traju već mjesecima i ne primjećuje se nikakvo pojačano osiguranje.

"Ono što je neobično što ni policija ni Ured predsjednika nisu izvijestile medije, objavili su to tek kada su to objavile kolege iz Jutarnjeg lista.

Neslužbeno od nekih zaposlenika koji su izlazili iz zgrade Ureda predsjednika, rekli su mi da se radi o osobi koja je ranije bila zaposlena na Pantovčaku, ali ne znaju na kojim poslovima.

Više informacija znat će se tek sutra kada policija dovrši kriminalističko istraživanje", poručila je Mlinarić.