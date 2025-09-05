Zagrebu se ne može dogoditi horor iz Lisabona, stručnjak: 'Kad bi na našoj uspinjači puklo uže...'

A zagrebačka uspinjača, jedna od najpoznatijih zagrebačkih turističkih atrakcija, trenutačno je u fazi rekonstrukcije. Zagrebačka 'Stara Dama' izgrađena je prije 134 godine i zadnju veliku obnovu prošla je prije 50 godina.

Cjelovita građevinska rekonstrukcija započela je početkom ove godine a planirani dovršetak očekuje se u ožujku 2026. Projekt obnove zagrebačke Uspinjače težak je 7,2 milijuna eura.

Smisao cijele priče o zagrebačkoj uspinjači jest da je ona i prije bila sigurna, nije bilo nikakvih incidenata i problema kada je radila. Ova zadnja rekonstrukcija i obnova radila se prije 50 godina. Ova koja je sada došla na red je jednostavno trebala biti obavljena po prirodi posla.

Reporter RTL-a Danas razgovarao je sa Sinišom Uglik, voditeljom poslovnog područja Održavanje, ZET.

Kada uspoređujemo ove dvije stvari, Portugal i Zagreb, što zagrebačkoj uspinjači daje sigurnost koja bi putnicima zagarantirala opuštenost? Ima li tu nekih sigurnosnih sustava?

Zagrebačka uspinjača bila je izrađena u skladu sa starim Zakonom o žičarama, odnosno u skladu s europskim normama direktivama i imala je tri sustava kočenja. Po tome, ne bi se smjelo dogoditi da svi sustavi zakažu. Kako imamo neke informacije da je puklo uže na lisabonskoj uspinjači, ovdje u slučaju pucanja užeta bi proradili sustavi i i aktivirala bi se takozvana tračnička čelična kočnica. U tom se slučaju uspinjača hvata za tračnice i ne može nekontrolirano ići niz kosinu, tako da ne bi smjelo doći do nekakve nesreće.

Ti sustavi će biti integrirani, pretpostavljam u nekom modernijem i adaptirana smislu?

Znači, uz tu tračničku kočnicu, ova stara ima još glavnu kočnicu na željeznici i kočnice na bubnju elektromotora. I te kočnice su u nekakvim slučajevima opasne nužde se aktivirali.

Kako se ovo dogodilo u Lisabonu, naravno, nemate odgovor i policija radi svoj posao, ali, zar nije malo neobično?

Vidjet ćemo kada istraga pokaže. Vjerujem da ta uspinjača ne bi smjela putovati ako nije u skladu s europskim normama, a sumnjam da je bio samo jedan sustav bio kočenja koji je otkazao. Vidjet ćemo što se pokazalo, a nova uspinjača je isto rađena u skladu sa Zakonom o žičarama i europskim direktivama.

Kako će izgledati? Hoće li kabine biti drukčije? Kako će izgledati nova moderna Stara Dama?

Stara Dama dobit će malo novi izgled. Bit će ista izgledom po vanjskom izgledu, znači bit će replika postojeće, ali će nova najsuvremenija oprema biti na njoj. Bit će tu neka poboljšanja, bit će klimatizirani vagoni, grijanje. U cijelom objektu će biti dizalica topline i takve stvari. Ovo je zaštićeni spomenik kulture pa se držimo i toga da je sve rađeno u skladu s time. Gradski zavod nam daje suglasnost na svu dokumentaciju na izvedbu. Tu su neke poboljšanja, a nova je oprema puno bolja i sigurnija.

Ovo što kolega pokazuje je vijadukt. Mijenja li se ta građevinska osnova?

Uspinjača se sastoji od gornje stanice i donje stanice, a ispod gornje stanice je stranica gdje je postrojenje. Vijadukt se ne mijenja, dobio je rekonstrukciju. Podloga je mijenjana i postavljene su nove tračnice, što se i vidi. Stubište u sredini je nama nekakav izlaz u slučaju nužde, odnosno za održavanje. Mi to zovemo revitalizacija, to se sastoji od rekonstrukcije i modernizacije. Rekonstruiraju se objekti, a oprema je nova moderna.

U ožujku 2026. će biti otvorenje zagrebačke uspinjače novo obnovljene. Saznali ste koji su sigurnosni sustavi integrirani i koji će biti integrirani u zagrebačku uspinjaču kako bi sigurnost putnika bila na najvećoj mogućoj razini.