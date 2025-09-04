Čak 26 europskih zemalja želi poslati trupe u Ukrajinu: 'Cilj je stvoriti čeličnog dikobraza!'

Svoje snage za osiguranje stabilnosti u Ukrajini nakon rata pristalo je pružiti 26 zemalja, objavio je to francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon sastanka u Parizu na kojem je sudjelovalo tridesetak čelnika, među njima i video vezom hrvatski premijer Andrej Plenković.

Iako se prekid vatre još ne nazire, iz Elizejske palače za Ukrajinu stižu vijesti koje dugo čekaju - dan je opći okvir sigurnosnih jamstava. "Danas imamo 26 zemalja koje su se službeno obvezale, uz nekoliko drugih koje još trebaju precizirati svoj stav, no tih 26 zemalja pristalo je sudjelovati u slanju snaga za jamčenje sigurnosti u Ukrajinu, odnosno biti prisutne na kopnu, moru i u zraku", naveo je Macron.

Koje su to zemlje, Macron ne otkriva. Do sada je njih nekoliko uključujući Italiju, Poljsku i Hrvatsku odbilo slanje svojih trupa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži da nova sigurnosna jamstva moraju biti trajna, i ratificirana u parlamentima. "Ključ mira je u tome da se ruskom ratnom stroju oduzmu novac i resursi", poručuje Zelenski.

'Čelični dikobraz'

Cilj je obukom i vojnom opskrbom od Ukrajine napraviti čeličnog dikobraza, slikovito je to opisala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Zelenski ističe potrebu povećanja europske ratne proizvodnje.

Na sastanku u Parizu je sudjelovalo oko 30 čelnika, iz Europe, Australije, Kanade i Japana što osobno ili virtualno, među njima i hrvatski premijer. "Hrvatska podupire napore međunarodnih aktera za okončanje ruske agresije na Ukrajinu za mirovne napore i davanje Ukrajini sigurnosnih jamstava", istaknuo je Plenković.

O svemu je telefonski obaviješten američki predsjednik Donald Trump, čiji je savjetnik Steve Witkoff bio u Parizu. Američka sigurnosna jamstva bit će poznata tek narednih dana. Istodobno - krvoproliće u Ukrajini ne prestaje. Više pogledajte u prilogu: