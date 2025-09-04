More na 23°C, hotelijeri trljaju ruke, plaže su krcate: 'Tako sam sretan, zbilja sam sretan'

LJETO SE VRATILO /

Ljeto se vratilo. Sunce je podignulo temperaturu na tridesetak stupnjeva, a turisti su jedva dočekali njegov povratak. U Hrvatskoj ih je oko 660 tisuća, a očekuje se i dobra posezona. Temperatura je danas u Njivicama bila oko 30 stupnjeva.

Vedran Ivošević, direktor hotela u Njivicama kaže da su izuzetno zadovoljni ovom sezonom.

"U svim segmentima prodaje smo ostvarili zacrtane budžete. Naravno, sezona se nastavlja i dalje. Ovisno, naravno i o vremenu, deveti mjesec nam je već sada skoro popunjen i deseti mjesec je vrlo vrlo optimističan", kaže nam Ivošević.

Posezona se, kaže, produžila. A tome doprinosi i niz hotelskih sadržaja, koji zaokupe goste za vrijeme kišnih dana.

'Tako sam sretan, zbilja sam sretan'

"Tako sam sretan, zbilja sam sretan. Dobra stvar je što se, čak i kada su kišni dani, ima što raditi s djecom. Ali, naravno, ljepše je sa suncem. Imate zaista lijepe plaže, imate drveće, dovoljno stvari za djecu, zaista je prekrasno", zadovoljno nam objašnjava Janek iz Njemačke.

Ljepota krajolika je prvo što turisti izdvajaju kada je u pitanju Hrvatska. A u našoj se zemlji, kažu iz Hrvatske turističke zajednice, trenutačno odmara najviše Austrijanaca, domaćih gostiju, Slovenaca i Poljaka.

U Njivicama je, nakon hladnijih dana, more na oko 23 stupnja. Topli dani će se, prema prognozama, nastaviti. Prognoze hotelijera i ugostitelja za posezonu rastu kao i stupnjevi.

