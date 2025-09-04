REKONSTRUKCIJA NESREĆE /

Sporna fotografija brzinomjera na suđenju Banožiću: Evo što o njoj tvrdi sudski vještak

Bivši ministar obrane Mario Banožić vozio je brže od poginulog Gorana Šarića. Utvrdio je to sudski vještak za promet u nastavku suđenja u Vinkovcima, ali i ustanovio kako se Banožić prije sudara nije nalazio u traku za pretjecanje.

'Brzina kretanja vozila Nissan morala je biti veća od brzine kretanja vozila Mercedes Vito. Mercedes Vito kreće se u jednom smjeru brzinom 90 kilometara na sat. U suprotnom smjeru kreće se vozilo Nissan nepoznatom brzinom', istaknuo je sudski vještak za promet Andrija Repušić.

Sporilo se i oko fotografije brzinomjera koji je zaustavljen između 90 i 100 kilometara na sat. Vještak tvrdi da mu je fotografija dostavljena uz nalog za vještačenje sa svim ostalim fotografijama. Kaže da je sve dobio od Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima. 

Svaka mjera i svaki trag idu korak bliže istini, uskoro i presudi. Tko je u krivu, a tko u pravu - moglo bi se znati vrlo brzo.

Više pogledajte u prilogu 

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.9.2025.
19:23
Bojan UranjekIvana Ivanda Rožić
Mario BanožićSuđenjeGoran Šarić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx