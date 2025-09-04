Sporna fotografija brzinomjera na suđenju Banožiću: Evo što o njoj tvrdi sudski vještak

REKONSTRUKCIJA NESREĆE /

Bivši ministar obrane Mario Banožić vozio je brže od poginulog Gorana Šarića. Utvrdio je to sudski vještak za promet u nastavku suđenja u Vinkovcima, ali i ustanovio kako se Banožić prije sudara nije nalazio u traku za pretjecanje.

'Brzina kretanja vozila Nissan morala je biti veća od brzine kretanja vozila Mercedes Vito. Mercedes Vito kreće se u jednom smjeru brzinom 90 kilometara na sat. U suprotnom smjeru kreće se vozilo Nissan nepoznatom brzinom', istaknuo je sudski vještak za promet Andrija Repušić.

Sporilo se i oko fotografije brzinomjera koji je zaustavljen između 90 i 100 kilometara na sat. Vještak tvrdi da mu je fotografija dostavljena uz nalog za vještačenje sa svim ostalim fotografijama. Kaže da je sve dobio od Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima.

Svaka mjera i svaki trag idu korak bliže istini, uskoro i presudi. Tko je u krivu, a tko u pravu - moglo bi se znati vrlo brzo.

