Debeljak se rasplakao pred novinarima: 'Pobrat ću svu žrtvu ovog svijeta'

SVLADALE GA EMOCIJE /

Nakon što na splitskom Gradskom vijeću jučer nije imao priliku održati prezentaciju o Brodosplitu, njegov vlasnik Tomislav Debeljak pozvao je novinare na prezentaciju u škver. Više od pola sata govorio je o ulasku DIV grupe u Brodosplit 2010. godine te razvoju tvrtke i poslovima koje su radili za domaće i strane naručitelje. Kad su ga novinari upozorili da se ni nakon pola sata nije dotaknuo aktualne situacije i problema u poslovanju, Debeljak je ustrajao na tome da do kraja ispriča svoju stranu priče, a zatim su ga u jednom trenutku svladale emocije