OVO SU ZAHTJEVI /

Taksisti od Vlade traže uvođenje reda! Hrvatska obrtnička komora zatražila je vraćanje obveze posjedovanja izvoda iz licencije za djelatnost, jer taksist trenutačno može raditi samo s preslikom vozačke dozvole.

Komora koja zastupa interese oko šest tisuća taksista zalaže se i za uvođenje tipizirane registracije za autotaksi vozila. Obrtnici podupiru i plan ministra prometa Olega Butkovića o propisivanju maksimalne cijene po kilometru, čime se želi izbjeći naplaćivanje nerealnih cijena vožnje.

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević provozao se s taksistom Darijem Pavčecom iz Udruge Taxi Gorica koji mu je detaljno opisao o čemu je problem i naveo nam što točno traže