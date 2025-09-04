STABILNIJI DIO TJEDNA /
Noći svježe, ali su zato dani za kratke rukave!
Taksisti od Vlade traže uvođenje reda! Hrvatska obrtnička komora zatražila je vraćanje obveze posjedovanja izvoda iz licencije za djelatnost, jer taksist trenutačno može raditi samo s preslikom vozačke dozvole.
Komora koja zastupa interese oko šest tisuća taksista zalaže se i za uvođenje tipizirane registracije za autotaksi vozila. Obrtnici podupiru i plan ministra prometa Olega Butkovića o propisivanju maksimalne cijene po kilometru, čime se želi izbjeći naplaćivanje nerealnih cijena vožnje.
Reporter RTL-a Danas Boris Mišević provozao se s taksistom Darijem Pavčecom iz Udruge Taxi Gorica koji mu je detaljno opisao o čemu je problem i naveo nam što točno traže