Jaja nema na policama u trgovinama, a izvoz nikada veći: Stručnjak pojasnio u čemu je problem

Zbog salmonele prazne su police s jajima diljem trgovačkih lanaca kao na primjer u zagrebačkoj Dubravi, na Borongaju i Peščenici što se može vidjeti u videu. I podaci Ministarstva poljoprivrede pokazuju da je proizvodnja u godinu dana pala, ali tek neznatno. U prvih sedam mjeseci u usporedbi s istim razdobljem lani 0,75 posto. No, zato je u usporedbi s prošlom godinom uvoz jaja 370 posto veći, a domaća očito završavaju preko granice jer je izvoz porastao čak 750 posto. Više u videu...