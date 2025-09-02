Puljak o zabranama festivala i stanju u društvu: 'Najžalosnije je što su se ljudi počeli bojati'

U DIREKTU O FIZICI I POLITICI /

Ako vam netko kaže da niste privlačni, nemojte s njim imati posla, jer ne zna osnove zakone fizike. Nije to šaljivi savjet iz ženskog časopisa, nego dio predavanja jednog fizičara kojeg jako dobro poznajete.

Kako je nastao svemir? Jesmo li u svemiru sami? Koje sile upravljaju svijetom i je li moguće putovanje kroz vrijeme? Koliko atoma ima u tijelu i zašto je nemoguće biti bez energije. Svašta ćete saznati na instagramu Ivice Puljka, bivšeg splitskog gradonačelnika koji se nakon politike vratio fizici, znanosti, CERN-u, predavanjima.

Osim o titranju atoma i porijeklu svemira, bivši gradonačelnik objavljuje i statuse o tome kako je podzemlje preuzelo Split i kako je Hrvatska zapela u prošlosti. Na razgovor o fizici i politici kod Mojmire u Direkt došao je bivši splitski gradonačelnik.

Govoreći o recentnim zabranama festivala i napetoj društvenoj atmosferi, Puljak je upozorava: "Mislio sam da smo to ostavili iza sebe, ali očito nismo. Najveća odgovornost je na Plenkoviću jer je to mogao zaustaviti u korijenu, ali nije. U fizici postoji pojam kritične mase – bojim se da ne dođemo do lančane reakcije koja će izmaknuti kontroli. Najžalosnije je što su se ljudi počeli bojati za svoju egzistenciju i sigurnost, a to se nikad ne smije dogoditi", kazao je. Više doznajte u video prilogu.