Rođendan platila sa sedam mjeseci zatvora: Evo kako se nagodila Gabrijela Žalac

FEŠTA OD 10.000 EURA /

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac sklopila je i treću nagodbu s tužiteljima te dobila novu zatvorsku kaznu. Priznala je da je europskim novcem plaćala privatne ručkove i večere, uključujući i proslavu svog 40. rođendana. Potrošeni iznos od gotovo 10 tisuća eura vratila je, a zauzvrat je osuđena na sedam mjeseci zatvora.

Žalac je na sud stigla u pratnji odvjetnice, ali je i ovaj put odbila davati izjave novinarima. Krivnju je, međutim, priznala pred tužiteljima i nagodila se za novu kaznu.

„Što se tiče protupravne imovinske koristi, ona je vraćena još tijekom istrage i ova presuda će postati pravomoćna kada proteknu žalbeni rokovi,“ izjavila je Sani Ljubičić, tužiteljica Europskog ureda javnog tužitelja. Žalac i njezina odvjetnica sudnicu su napustile bez komentara.

Ovo je u tri mjeseca već treća nagodba bivše ministrice. U aferi Softver priznala je štetu od 1,3 milijuna eura, od čega je vratila 200 tisuća, te je dobila dvije godine zatvora. Krajem svibnja nagodila se i s USKOK-om, priznavši da je tražila pomoć tadašnje državne tajnice Josipe Pleslić (nekada Rimac) kako bi njezin brat položio državni ispit. Tada je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora s rokom kušnje od tri godine. Više doznajte u prilogu Marine Brcković.