Brod s azbestom napokon je isplovio iz splitskog škvera: 'Nisam sigurna da je ovo pobjeda'

ZBOGOM ILI DOVIĐENJA? /

Splićani su napokon dočekali da brod s 250 tona azbesta isplovi iz škvera. Tegljač s Malte odveo je grdosiju Moby Drea, kojoj su u Brodosplitu trebali ukloniti stare azbestne ploče. Međutim, članovi građanske inicijative Zdravi Split tek su nakratko odahnuli. Jer ondje bi mogao doći još jedan brod s azbestom.

"Pitanje je što je iza ovoga? Puno toga se govori, puno toga se priča i nisam sigurna da je ovo pobjeda u pravom smislu. Otišao je ovaj brod, ali pitanje je što nam dalje dolazi, što nam se dalje sprema?", kaže Luči Lončar iz Građanske inicijative 'Zdravi Split'

Odlazak broda naredilo je Ministarstvo mora, dok je Ministarstvo zaštite okoliša zaključilo kako opasni otpad koji bi nastao demontažom pregrada s azbestom nije moguće odložiti u Hrvatskoj. Pritom je škveru zabranjeno izvođenje bilo kakvih radova vezanih za uklanjanje azbestnih ploča. Stoga nije jasno kako ondje planiraju dovesti i drugi brod, kako su jučer najavili iz Brodosplita. Više doznajte u priči Ane Trcol.