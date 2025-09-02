Poplave u Istri izazvale kaos, Kozlevac: 'Nitko nije očekivao da će pasti 100 litara u sat vremena'

Ekstremne oborine donijele su probleme sjeverozapadnoj Istri. Umag, Buje, Novigrad su poplavljeni, vatrogasci su od jutra na intervencijama. Ceste su izgledale poput rijeka, automobili su zapeli u vodenim bujicama.

U svega nekoliko sati na području Buja, Umaga i Brtonigle palo je više od 100 litara kiše po četvornom metru. U poplavama je stradao i Medulin.

Nevrijeme je najviše pogodilo Novigrad. Poplavljene su kuće, poljoprivredna zemljišta, podrumi, dom umirovljenika, ali i osnovna škola. Učitelji su stigli na posao i spašavali što se spasiti da.

Poplavljena dvorana u Novigradu

U sportskoj dvorani u Novigradu vatrogasci i dalje ispumpavaju vodu, a pomažu i brojni volonteri. Parket je mokar, počeo se dizati, postavlja se pitanje hoće li se morati mijenjati u cijeloj dvorani. I to je ključno pitanje svih onih koji njoj gravitiraju, a to je više od 300 sportaša svih uzrasta. Ključno je pitanje kada će se vratiti u dvoranu i nastaviti s treninzima.

Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac kaže kako je tijekom dana bilo uključeno gotovo 100 vatrogasaca sa 35 vozila, s vatrogasnog područja Umaga.

"Javna postrojba Umag i četiri dobrovoljna vatrogasna društva: Novigrad, Umag, Buje i Oprtalj. U pomoć su došle i ekipe javnih vatrogasnih postrojbi iz Poreča, Rovinja, Pule i Buzeta. Odrađeno je preko 200 intervencija do sada, i broj još raste, još će tu i tamo netko doći doma ili nije dobro vidio, ili ga nije bilo kući, pa će zvati vatrogasce jer je voda ušla u prizemlje ili podrum. Očekujemo sutra zaključenje intervencija.

Ono što je bitno jest da sada traju tri intervencije: ispumpava se na jednom hotelu u Novigradu, ispumpava se kod jednog građevinskog materijala u Bujama i na području naselja Karigadona", kazao je.

Puno volontera se zapravo odazvalo pomoći svim interventnim službama. U Istri je to sad već i pravilo, tvrdi Kozlevac. "Mi smo imali iskustva prije tri godine u Novigradu, tu se na desetine volontera priključilo svih vrsta, svatko tko ima volju pomoći. Mi imamo sustav koji funkcionira, oni su lijepo umreženi, prihvaćeni, dobili su određene zadatke primjereno svojim mogućnostima. Tu su odlaživači ili sušivači, oni se postavljaju i to su ljudi koji će dati svoj doprinos. To će što prije dovesti u svrhu i bit će vrlo brzo sanirano."

Sto litara u sat vremena

"Nismo očekivali da će pasti 80 do 100 litara u nekih sat vremena, ali je palo na već natopljenu zemlju od prije nekoliko dana i to je ubrzalo prikupljanje vode.

Voda nije oticala, nije imala kuda i to je ono što se događalo, a voda ipak na ovom području ide u zemlju, ali dobar dio mora ići u more. Silna količina svakako, ali na to se ne može utjecati", kazao je vatrogasni zapovjednik kojeg smo upitali i za sustavni problem.

"Neću špekulirati ni prejudicirati je li problem u urbanizmu, ali činjenica je da će se o tom problemu morati sustavno početi baviti od samog početka, od projektiranja, urbanizma itd. do poduzimanja organizacijskih i tehničkih mjera kad se veliki problem desi kao što je ovaj, a kažu da su to još najlakši problemi koji nas mogu očekivati", zaključuje.