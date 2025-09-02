Doznajemo kada kreće izvlačenje Moby Drea iz splitske luke. Stižu li novi brodovi s azbestom?

UPRAVO POTVRĐENO /

Bivša splitska vlast odgovorila je na prozivke oko suradnje s Brodosplitom i Tomislavom Debeljakom. Škver duguje Gradu gotovo milijun i 900 tisuća eura za komunalnu naknadu, a za to nikad nije pokrenut postupak prisilne naplate! Bivši zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević tvrdi kako su oni pokrenuli ovrhu, ali ne i prisilnu naplatu, jer se zbog financijskih poteškoća tvrtke ne bi mogli naplatiti. Zato su dogovarali reprogramiranje duga. U splitsku škversku luku u ponedjeljak ujutro je uplovio tegljač Protug 75 koji bi u utorak tijekom dana trebao otegliti talijanski brod Moby Drea, na kojem se nalazi ukupno 250 tona azbesta u panelima. Je li počelo tegljenje broda, doznali smo od Tajane Ivanović Biočić iz Građanske inicijative Zdravi Split, koja je objasnila zašto je azbest opasan za ljudsko zdravlje