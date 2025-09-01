'Zdravi Split' slavi pobjedu i najavljuju nove obračune: 'Ne smijemo dopustiti da netko pati zbog tuđeg profita'

Počinje kraj sage oko talijanskog broda punog azbesta koji je mjesec dana privezan u splitskom škveru. U ponedjeljak ujutro je stigao tegljač, a prema planu, brod će ako ne dođe do nepredviđenih okolnosti, sutra biti otegljen i napustiti splitsku luku. U Brodosplitu su ogorčeni ovakvim raspletom jer je, kažu, pobijedio populizam, a ne struka, a oni na poslu izgubili, tvrde, tri milijuna eura.

"Dugo smo se pripremali za ovaj posao, to nije od jučer, nije to brod koji je trebao proć ispod radara, da ga nitko ne zna da nije bilo prosvjeda ne bi se za njega znalo to nije točno, mi smo radove prijavili nadležnim tijelima, dobili dozvole, dakle treba reći da su zabranjeni radovi brodu a ne Brodosplitu, dakle imamo sve dozvole i nastavit ćemo na ugovaranju ovakvih poslova i nadamo se vrlo skoro dolasku novog broda koji imaju iste pregradne panele koje sadrže azbest", rekao je Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita.

"Nama je žao da je javnost zabrinuta, nema nikakvog razloga dakle ovaj brod ne bi onečistio okoliš niti zdravlje građana jednostavno su ljudi bili revoltirani zbog naslova i medija koji su punili društvene mreže i portale svaki dan što je razumljivo i dogodio je jedan revolt kod ljudi koji je nama potpuno jasan, ali na ovom brodu nema razloga za brigu", dodao je Jurišić.

Ako dođu novi brodovi, iz inicijative "Zdravi Split" poručuju da će biti novih prosvjeda. Iako još uvijek nisu sigurni hoće li se sva obećanja ispuniti, u inicijativi ipak slave.

Reporter RTL-a Rade Županović razgovarao je s Danielom Weber i Antom Tešijom iz inicijative “Zdravi Split”.

Daniela, vjerujete li svemu onome što je najavljeno iz splitskog škvera, iz ministarstva pa i od talijanskog vlasnika da brod sutra doista odlazi?

Da, vjerujemo da brod sutra odlazi, ali ja i dalje ne smatram da je to pravi razlog za slavlje.

Čuli smo danas poruku glasnogovornika Brodosplita koji kaže da je ovo tek prvi brod ovakvog tipa koji dolazi u škver i da će drugi sigurno biti rastavljen.

Da, drugi će vjerojatno biti rastavljen i ja bih pozvala institucije da ovaj put ne zaspu, nego da dobro provjere što se, na koji način i kako radi u poslovanju brodogradilišta u Splitu. Pod vlasništvom gospodina Debeljaka to se uopće ne može nazvati poslovanjem i mislim da o tome prvenstveno treba voditi računa.

Ante, vi živite u neposrednoj blizini Vranjica i splitskog škvera. Koja je vaša poruka škveru koji kaže da je ovo tek prvi brod koji je došao?

Moja poruka je da je trud uzaludan. Nema više brodova s ovakvim načinom “remonta”. Ovo nije remont, ovo je azbest i prema tome neka zaborave. Takvi brodovi neće dolaziti. Ako bi i htjeli doći s azbestom, mora jasno pisati u dokumentaciji da brod sadrži azbest i da će se uklanjati, a samim time nemaju pravo pristupa. Ministarstvo je jasno reklo da na takav način ne mogu ulaziti s tim poslovima. Mi želimo škveru brodove, pune navoze, želimo da režu, vare i rade s limom, ali neka, brate mili, azbest ostave nekome drugome.

Mislite li i vi da je ovo Pirova pobjeda i da bi se sličan brod mogao vratiti? U škveru tvrde da imaju dozvolu za rastavljanje, odnosno remont brodova s azbestnim pregradama.

Nemaju oni tu dozvolu. Neka je pokažu, neka vam je pokažu – nemaju je. Imaju dozvolu za remont, ali ne za ovakve poslove.

A ako ipak dođe takav brod?

Neće doći. Evo nas, pa vidite nas. Mi smo ovdje. Nema šanse. Građani Splita su uz nas i izaći će u još većem broju. Ovo je pobjeda i ovo je tek početak. Gotovo je – nema azbesta.

Ovo je azbest koji nam je uvezen izvana, no imamo problema i s našim azbestom. Kakve su namjere po tom pitanju?

Imamo mi i svoga azbesta, o njemu ćemo se pobrinuti. Salonit je naša sljedeća stanica obračuna. Pozivam Vranjičane, Solinjane, Kaštelane, Splićane, sve, idemo na Vranjic. Idemo srušiti to strašilo koje upropaštava divne ljude iz Vranjica. Ne smijemo dopustiti da netko pati zbog tuđeg profita.