Bivši šef SOA-e o sigurnosti Europe: 'Zemlje članice EU moraju pokazati snagu'

O incidentu s avionom u kojem je bila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ali i o sigurnosnim rizicima, s bivšim šefom SOA-e i aktualnim ravnateljem Obavještajno-analitičkog centra Europske unije Danijelom Markićem razgovarala je reporterka RTL-a Ana Mlinarić.

Kako vidite sigurnosnu situaciju u Europi trenutno, s obzirom prvenstveno na ratu u Ukrajini?

Puno je izazova, kao što vidite, ministri su se vidjeli prošli tjedan, ministri vanjskih poslova, obrane. Izazovi su svima jasni, svima nama je jasna ruska politika, nevoljkost Rusije za pregovore, za završit taj rat na jedan normalan način, to znači da zemlje članice EU-a moraju pokazat snagu.

Jedan od načina su sankcije, one su iznimno koristan alat u to. Nije pitanje hoće li se Hrvati, Slovenci ili bilo koji drugi narod u EU ići borit u Ukrajinu, to nije poanta. To je pronaći načine kako zaustaviti Vladimira Putina i Rusiju.

Postoje li pokazatelji kojih ste Vi svjesni, koji bi ukazivali na to da Putin želi destabilizirat Balkan?

Ja mislim da su Putin i Rusija prvenstveno jako zauzeti u Ukrajini, no, određene vlade u regiji, kako se kaže ovdje, svojim ponašanjem služe ruskoj politici, znači, ako vi stvorite krizu, konstantu nestabilnosti, to sigurno nije nikome od koristi.

Mislite na Srbiju?

Pa znate na koga mislim, naravno prvenstveno na Srbiju. Srbija se mora odrediti najprije, mora riješit vlastita unutarnja pitanja i odredit na kojoj strani stoji.

Treba li Hrvatska strahovat od separatističkih izjava Milorada Dodika?

Hrvatska ne treba strahovat ni za što. Mi smo zbilja na unutarnjem planu sigurna zemlja, isto tako i u susjedstvu, tako da nema izravnih prijetnji za Hrvatsku. Međutim, to ne znači da ne trebamo ulagat u ta pitanja, u rješavanje odnosa sa susjedima i probati na razini europskih institucija utjecat na te politike.